Política

Jaime Lombana y el partido Conservador denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunto concierto para delinquir

Al expresidente lo señalan de construir un plan para afectar el sistema electoral y desconocer los resultados presidenciales de 2026.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 12:04 p. m.
Jaime Lombana, abogado
Jaime Lombana, abogado Foto: guillermo torres

El abogado Jaime Lombana, respaldado por el Partido Conservador, denunció al expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presuntos delitos electorales.

Solicitan a la Fiscalía compulsar copias ante la Corte Suprema para investigar a Gustavo Petro por declaraciones de Deicy Jiménez

Lo señalan de promover un plan para afectar el sistema electoral y desconocer los resultados presidenciales.

En desarrollo…