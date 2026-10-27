Jaime Lombana y el partido Conservador denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunto concierto para delinquir

El abogado Jaime Lombana, respaldado por el Partido Conservador, denunció al expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por presuntos delitos electorales.
Jaime Lombana, respaldado por el Partido Conservador, denunció a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por presuntos delitos electorales. Lo señala de concierto para delinquir por promover un plan para afectar el sistema y desconocer los resultados presidenciales.… pic.twitter.com/vslgAhuBYq— Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026
Lo señalan de promover un plan para afectar el sistema electoral y desconocer los resultados presidenciales.
En desarrollo…