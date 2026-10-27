Abelardo De La Espriella reveló balance final del operativo en Medellín: “Esta es la autoridad que los colombianos reclamaban”

Se conoció el balance final del fuerte golpe que propinaron las autoridades en medio de un operativo que ordenó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Medellín.

Los datos los entregó el mandatario colombiano por medio de su cuenta personal de X. Se elevó a 149 capturas, 166 allanamientos y 98 personas expulsadas del territorio nacional.

Se conoció el mensaje que dio De La Espriella previo al megaoperativo en Medellín: así reaccionaron los uniformados

“¡Esta es la autoridad que los colombianos reclamaban! ¡149 capturas, 98 expulsiones y 166 allanamientos! ¡Contundentes resultados de nuestra ofensiva contra el crimen!”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó: “Nuestra Policía Nacional, a través del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), consolidó el balance final de una ofensiva que demuestra que cuando el Estado actúa con determinación, los criminales retroceden”.

“¡ESTAS SON LAS CIFRAS FINALES! 149 delincuentes capturados, cuatro aprehensiones, 98 expulsiones, 166 allanamientos y una notificación roja de INTERPOL. Además, fueron incautadas 12 armas de fuego, cinco armas traumáticas, más de 72 KILOS DE ESTUPEFACIENTES, 717 millones de pesos, 25.000 euros y 695 gramos de oro”, recalcó.

“Que lo entiendan los delincuentes, los narcotraficantes y las estructuras criminales: ¡no vamos a dejarles un solo rincón de Colombia para esconderse! Vamos a perseguirlos, desmantelar sus organizaciones, asfixiar sus finanzas y llevarlos ante la justicia”, recalcó el mandatario colombiano.

Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando encaró a un delincuente capturado y este le respondió: “Vas a ver”

Por último, indicó el jefe de Estado: “¡ESTA ES LA AUTORIDAD QUE LOS COLOMBIANOS RECLAMABAN! Una fuerza pública respaldada por su presidente, con órdenes claras y resultados que se traducen en seguridad para nuestras familias. ¡EN LA PATRIA MILAGRO SE ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, JAMÁS PIERDE!”.