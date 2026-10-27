Se conoció el mensaje que dio De La Espriella previo al mega operativo en Medellín: así reaccionaron los uniformados

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella dio un discurso a los uniformados de la Fuerza Pública que participaron del mega operativo desplegado en la madrugada de este martes en Medellín.
El jefe de Estado fue directo en señalar que se acabaron los “congelados”, haciendo referencia a una polémica que estalló en el gobierno anterior del expresidente Petro, en el que las autoridades, al parecer, no podían atacar a estructuras criminales.
“Quiero decirles que es un gran honor ser el comandante en jefe de hombres y mujeres tan valientes que llenan de orgullo al pueblo colombiano”, expresó.
Y avanzó en su intervención ante la mirada de los uniformados: “Cuando nuestros policías y soldados tienen la férrea decisión de luchar por esta patria. Aquí se acabaron los congelados, se acabó la permisividad con el crimen”.
El presidente Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en operativo que lideró en Medellín: “Bienvenidos a la Patria Milagro”, “se les acabó la fiesta” y “una persona que hace eso no es un hombre de verdad: esclavizar a las mujeres”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/My9sywFRzj— Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026
“Venimos a enfrentarlos con determinación, con patriotismo y con la férrea convicción de que Colombia se merece un futuro mejor en paz. Vamos hoy hacer el mejor operativo contra el crimen, contra el narcoterrorismo y contra los bandidos que tienen azotado a Medellín y a Antioquia, que Dios bendiga a nuestra Fuerza Pública”, reiteró el jefe de Estado.
Y ante el mensaje que dio el mandatario colombiano, los uniformados presentes escucharon atentamente las directrices que impartió el presidente y posteriormente ejecutaron la operación para golpear a estructuras criminales en Medellín.
Sobre el balance preliminar, el presidente De La Espriella dijo a través de su cuenta personal de X: “135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales”.
¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO EN MEDELLÍN Y ANTIOQUIA!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026
¡CONTINÚA LA OFENSIVA CONTRA LAS ESTRUCTURAS NARCOTERRORISTAS Y CRIMINALES!
¡Y LOS RESULTADOS SIGUEN CRECIENDO!
Con apenas el 85 % de la información procesada, nuestro Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) reporta… pic.twitter.com/GSyrHPxuzu
“10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, 7 pistolas y un revólver, además de 5 armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación”, dijo el jefe de Estado.
Finalmente manifestó: “También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas”.