Se conoció el mensaje que dio De La Espriella previo al mega operativo en Medellín: así reaccionaron los uniformados

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella dio un discurso a los uniformados de la Fuerza Pública que participaron del mega operativo desplegado en la madrugada de este martes en Medellín.

Abelardo De La Espriella dio golpe contundente a la criminalidad en Medellín: 135 capturas en 24 horas

El jefe de Estado fue directo en señalar que se acabaron los “congelados”, haciendo referencia a una polémica que estalló en el gobierno anterior del expresidente Petro, en el que las autoridades, al parecer, no podían atacar a estructuras criminales.

“Quiero decirles que es un gran honor ser el comandante en jefe de hombres y mujeres tan valientes que llenan de orgullo al pueblo colombiano”, expresó.

Y avanzó en su intervención ante la mirada de los uniformados: “Cuando nuestros policías y soldados tienen la férrea decisión de luchar por esta patria. Aquí se acabaron los congelados, se acabó la permisividad con el crimen”.

El presidente Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en operativo que lideró en Medellín: “Bienvenidos a la Patria Milagro”, “se les acabó la fiesta” y “una persona que hace eso no es un hombre de verdad: esclavizar a las mujeres”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/My9sywFRzj — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

“Venimos a enfrentarlos con determinación, con patriotismo y con la férrea convicción de que Colombia se merece un futuro mejor en paz. Vamos hoy hacer el mejor operativo contra el crimen, contra el narcoterrorismo y contra los bandidos que tienen azotado a Medellín y a Antioquia, que Dios bendiga a nuestra Fuerza Pública”, reiteró el jefe de Estado.

Y ante el mensaje que dio el mandatario colombiano, los uniformados presentes escucharon atentamente las directrices que impartió el presidente y posteriormente ejecutaron la operación para golpear a estructuras criminales en Medellín.

Sobre el balance preliminar, el presidente De La Espriella dijo a través de su cuenta personal de X: “135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y 4 aprehensiones adicionales”.

“10 armas de fuego incautadas, entre ellas un fusil, 7 pistolas y un revólver, además de 5 armas traumáticas, 59 celulares y 7 radios de comunicación”, dijo el jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella encaró a señalados criminales en Medellín: “Se les acabó la fiesta”

Finalmente manifestó: “También fueron incautados 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas”.