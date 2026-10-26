Lula da Silva respondió a Abelardo De La Espriella y dejó de lado la diferencia. Este fue el mensaje

Lula da Silva, el tres veces presidente de Brasil, fue reelegido este domingo como el máximo mandatario de los cariocas para que desde 2027 tenga su cuarto mandato.

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En respuesta, Abelardo De La Espriella reconoció su victoria en las urnas. A través de sus redes sociales, el máximo mandatario de los colombianos reconoció sus diferencias ideológicas con el brasilero, pero decidió enfocarse en la necesidad mutua de las naciones.

“Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas”, dijo el presidente de Colombia a través de su red social X.

El jefe de Estado cafetero recordó que Lula apoyó a su contrincante de junio, Iván Cepeda, y en esta ocasión, De La Espriella apoyó a Bolsonaro. Habiendo apoyado a los candidatos perdedores, señaló: “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños”.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Luego de este mensaje emitido desde Colombia, Lula da Silva le respondió desde X:

“Presidente Abelardo De La Espriella, la voluntad del pueblo es soberana. Ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo. Por eso, vamos a trabajar juntos para avanzar en una amplia agenda que atienda a los intereses de nuestros pueblos”.

En la misma línea del colombiano, Da Silva dejó de lado la diferencia ideológica y se concentró en los intereses internacionales que le convienen a la ciudadanía.

Finalmente, el líder de izquierda dijo: “Estoy plenamente abierto a trabajar con Colombia en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. Seguimos adelante”.

Presidente de Brasil, Lula da Silva, hondeando la bandera de su país. Foto: AP Photo/Andre Penner

De esta forma, se marca un camino diplomático enmarcado por la cooperación internacional entre los países. Los dos presidentes, que serán homólogos hasta 2030, retomaron una relación enmarcada por la cordialidad.

Da Silva se está reeligiendo y De La Espriella lleva un poco más de 2 meses en el poder, por lo que su relación no empieza de ceros. Desde el 7 de agosto, que el colombiano asumió las riendas del país, su relación con la nación vecina se ha desarrollado en un escenario diplomático tradicional.

Cuando De La Espriella fue elegido presidente de los colombianos, Da Silva reconoció su victoria, así como ahora lo hizo el colombiano.