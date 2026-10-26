Flávio Bolsonaro, el candidato conservador derrotado en las elecciones de Brasil este fin de semana, denunció este lunes que por orden de un juez se le prohibió salir del país.

El conservador anunció esta nueva realidad a través de un video que ya circula en redes sociales, en el que dice: “Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”.

“Es un intento de intimidarme. Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

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