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Flávio Bolsonaro denuncia que no lo dejan salir de Brasil: revelan quién dio la orden y la razón que hay

El conservador lo anunció a través de un video que ya circula en redes sociales.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de octubre de 2026 a las 4:05 p. m.
Flávio Bolsonaro después de las elecciones del domingo en Brasil.
Flávio Bolsonaro después de las elecciones del domingo en Brasil. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Flávio Bolsonaro, el candidato conservador derrotado en las elecciones de Brasil este fin de semana, denunció este lunes que por orden de un juez se le prohibió salir del país.

El conservador anunció esta nueva realidad a través de un video que ya circula en redes sociales, en el que dice: “Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”.

“Es un intento de intimidarme. Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

*Noticia en desarrollo…