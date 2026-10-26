“Un show”: Delcy Rodríguez se refiere por primera vez a la llegada de María Corina Machado a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó el “show” del regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien volvió al país después de once meses en el extranjero, y apeló al diálogo político ya en marcha con la oposición.

¿María Corina Machado se reunirá con Delcy Rodríguez? Esto dijo la vocera de su partido en plena entrevista

“Me es indiferente”, respondió Rodríguez en declaraciones a la prensa al ser interrogada sobre cómo regresó Machado a Venezuela. “Podía evitarse el show. Alejémonos del show y concentrémonos en que la política se haga muy seria”, argumentó.

La dirigente venezolana recordó que “muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias de los aeropuertos”, aunque no confirmó que haya sido así como regresó Machado a territorio venezolano.

ATENCIÓN: Delcy Rodríguez califica como un "show" el regreso de @MariaCorinaYA. Dice que podía haber ingresado al país por un aeropuerto. https://t.co/p3JMU0Kn19 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 26, 2026

Rodríguez reprochó a Machado, sin mencionar en ningún momento su nombre, que haya “hecho daño a Venezuela” y que “pidió sanciones, agresiones externas”.

Por ello, espera que estas personas “tengan algo de arrepentimiento”. “Quizá haya arrepentimiento, remordimiento y pueda aportar algo al país”, dijo.

Al ser interrogada por la persecución política, Rodríguez respondió con vehemencia que ella fue “perseguida política junto a mi familia”. “No hay persecución política en Venezuela”, aseveró.

La dirigente venezolana apeló, además, al diálogo político en marcha para lograr “un proceso profundo de transformación” del país y ha destacado que en el mismo participan la diputada de la Asamblea Nacional de 2015, controlada por la oposición, Dinorah Figuera, y el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Rodríguez aseguró que su hermano ha propiciado hasta el momento tres sesiones en las que se han abordado las reformas políticas y fórmulas para “recuperar el oro” para “ponerlo al servicio del desarrollo nacional”.

Por último, Rodríguez felicitó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. “Brasil dio una lección de que no se imponen ni los extremismos ni los fanatismos de ningún tipo”, aseguró.