Donald Trump habló sobre cuál propuesta le parece “interesante” para realizar las elecciones de Venezuela

El panorama político de Venezuela suma un nuevo capítulo de alta expectativa internacional tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Al ser consultado por la prensa sobre su opinión respecto a una eventual contienda electoral para decidir la jefatura de Estado entre la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el mandatario estadounidense se limitó a responder: “Eso sería interesante”, manteniendo la atención sobre las transformaciones institucionales en la nación sudamericana.

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Paralelamente, la oposición venezolana dio un paso decisivo en Caracas al presentar el Gran Acuerdo Nacional, un documento suscrito por los integrantes de la Plataforma Unitaria que ratifica de manera unánime el liderazgo político de Machado.

Durante su intervención virtual desde Panamá, la dirigente opositora celebró la iniciativa afirmando: “Vamos a avanzar ahora en una de las iniciativas para mí más poderosas, más potentes, más necesarias y que serán reconocidas por el mundo, que es nuestro gran acuerdo para la reconstrucción de la República”.

Hoja de ruta, exilio y negociaciones en Caracas

El acuerdo estructurado por la Plataforma Unitaria abarca 14 propuestas fundamentales orientadas a la redemocratización del país.

Entre las exigencias prioritarias destacan la liberación inmediata de los presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones administrativas y el cese de la persecución, además de la formulación de garantías para celebrar elecciones libres y competitivas.

#AHORA | Le preguntan a Trump qué piensa de una elección en Venezuela entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez: "Eso sería interesante". https://t.co/PdyVwNgXWu — Orlando Avendaño (@oavendano) October 19, 2026

Desde su partido, Vente Venezuela, se presiona para establecer un calendario electoral formalizado para 2027, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha ratificado una fecha oficial.

Por su parte, Machado —quien permanece exiliada tras recibir el galardón del Nobel— aludió a que su retorno a territorio venezolano es inminente para liderar la nueva etapa política. “Estamos al comienzo de una nueva era. Finalmente haremos realidad la república democrática liberal... Venezuela será libre”, prometió la líder opositora.

Aunque la dirigente no participa en la tercera ronda de diálogo que se adelanta en Caracas entre el oficialismo y una facción opositora bajo el auspicio de la administración estadounidense, reiteró que no obstaculizará las conversaciones que buscan fijar las bases de la transición democrática.