El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que Washington esté reclamando a otros países que impidan el regreso a Venezuela de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que salió de territorio venezolano hace cerca de un año para acudir a Oslo a recibir el citado galardón.

“No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en un lugar del mundo”, dijo Rubio en respuesta a una pregunta en rueda de prensa durante su visita a Atenas, en la que ha cuestionado la veracidad de las informaciones publicadas por medios estadounidenses acerca de esta presunta petición por parte de Estados Unidos.

🚨 WOW! Sec. Marco Rubio takes ZERO BS from the Fake News "Just because you guys report something doesn't mean it's TRUE. You know this, right?" 🔥 REPORTER: Will the State Dept. continue telling foreign governments not to facilitate Maria Corina Machado's return to Venezuela? RUBIO: Who told you we said that? REPORTER: Widely reported RUBIO: Who? REPORTER: WSJ RUBIO: Ohhh! It's in the newspaper so it's TRUE? I can show you a LOT of articles that are NOT true. I love these stories. You guys get somebody to tell you something, then you report it, now it's an 'established fact.' Then you ask ME about it as if somehow I'M responding to something factually proven! I don't even know what you're talking about! "The premise of your question is NOT true." MARCO DOESN'T PLAY GAMES! He's in Greece right now wrangling reporters ahead of a blockbuster address today Honestly, trying to gotcha Marco is never a good move 🤣 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 7, 2026

“¿Si está en los periódicos es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos”, recalcó durante su respuesta.

“Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad”, aseguró.

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Reiteró que “no sabe de qué están hablando”. “Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto”, sostuvo Rubio, quien aseguró que “la premisa de la pregunta (sobre las presuntas peticiones para impedir el retorno de Machado a Venezuela) no es cierta”.

Las palabras de Rubio llegan días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Machado es “una mujer excelente” y recordara que le entregó su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca.

Le he preguntado a Trump por el artículo de María Corina Machado en el New York Post, en el que afirma que debe regresar a Venezuela. Se ha deshecho en elogios: ha dicho que es una “muy buena mujer” y que su regreso al país “va a salir bien”. Un mensaje muy significativo en este momento. — David Alandete (@alandete) October 5, 2026

“Sabía que me lo había ganado”, dijo, al tiempo que destacó que el proceso de transición “va a salir bien”.

La semana pasada, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, tildó de “show” las denuncias sobre supuestos obstáculos para la vuelta de Machado y la instó a regresar si quiere hacerlo: “Que se venga”. “Venga a rendirle cuentas a su gente”, destacó durante su programa, ‘Con el mazo dando’.

El equipo de la opositora aseguró hace dos semanas que Machado habría intentado de forma infructuosa volver desde Panamá a Venezuela en tres ocasiones el 21 de septiembre, coincidiendo con el desplazamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse con Trump.

Diosdado Cabello tilda de "show" la narrativa de la oposición y critica a voceros ligados a María Corina Machado. https://t.co/ctuLYCl7bw — Mango Digital (@Mangodigitaltv) October 2, 2026

Estados Unidos y Venezuela han estrechado lazos desde la llegada al cargo de Rodríguez a raíz de la ofensiva lanzada en enero por las tropas estadounidenses contra el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del dictador, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, algo materializado en diversos acuerdos, incluido uno sobre hidrocarburos.