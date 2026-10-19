Un magistrado de Miami, en Estados Unidos, emitió una orden de detención contra el exmandatario cubano Raúl Castro, al estimar que existen pruebas suficientes para imputarle una presunta conspiración con agentes de inteligencia con el propósito de cometer asesinato en primer grado.

EE. UU. intensifica la presión sobre Cuba: Marco Rubio señala vínculos con Irán

La medida está relacionada con el derribo, en 1996, de dos avionetas pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, según publicó el diario Miami Herald.

De acuerdo con la información difundida por el periódico, la disposición judicial, suscrita el viernes, es resultado de una investigación impulsada por las autoridades de Florida para esclarecer la participación de Castro en el ataque ocurrido en 1996.

El entonces presidente cubano Raúl Castro habla durante un acto para conmemorar el 59.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro en 1953, el 12 de julio de 2012, en Guantánamo, Cuba. Foto: Getty Images

El incidente se saldó con la muerte de cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal de Estados Unidos.

Más tarde, la fiscalía del estado de Florida anunció que presentó cargos por asesinato contra el expresidente cubano y emitieron declaraciones a la prensa sobre las acusaciones.

El fiscal federal para el distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, explicó que el sistema judicial permite que tanto el gobierno federal como los estados “procesen las violaciones a sus respectivas leyes”.

“Eso significa dos procesos judiciales separados, cada uno por cuenta propia”, indicó.

NOW: Florida is pursuing Raúl Castro over the Brothers to the Rescue killings. @AGJamesUthmeier: “It was not an accident what happened. It was murder.” https://t.co/f1tPWKpFLt — Florida’s Voice (@FLVoiceNews) October 19, 2026

La nueva imputación ocurre en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos por el bloqueo petrolero que impuso Washington desde enero, que ha agravado la crisis económica y energética de la isla.

“Estamos anunciando cargos estatales contra Raúl Castro, junto con una orden de arresto por conspiración para cometer homicidio en primer grado”, dijo en rueda de prensa el fiscal de Florida, James Uthmeier.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas desarmadas de la organización “Hermanos al Rescate”.

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Imagen facilitada por Estudios Revolución a través de la Presidencia de Cuba que muestra al expresidente cubano Raúl Castro (izq.) recibiendo un reconocimiento durante un acto de celebración de la Dirección Nacional de Seguridad Personal en La Habana, el 5 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Un tercer aparato, donde viajaba su líder, José Basulto, logró escapar por poco. Los aviones cayeron en aguas internacionales. En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.