EE. UU. intensifica la presión sobre Cuba: Marco Rubio señala vínculos con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves 15 de octubre la designación del Banco Internacional de Comercio S. A. (Bicsa), una entidad financiera cubana, como parte de las nuevas medidas de presión de la administración de Donald Trump contra La Habana.

Donald Trump se echa para atrás: descarta que ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan se transmita en vivo

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro estadounidense, que vinculó la medida con los servicios financieros que el banco habría prestado a una entidad iraní sancionada.

En una publicación en su cuenta de X, Rubio sostuvo que durante demasiado tiempo Cuba ha podido operar como una plataforma para actores hostiles y grupos terroristas, entre ellos la República Islámica de Irán.

El secretario calificó a Teherán como el principal Estado patrocinador del terrorismo y afirmó que esas conexiones representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

El anuncio se produjo en el marco de una nueva ofensiva financiera de Washington contra Irán, denominada Operación Paria Económico, que busca restringir las redes bancarias utilizadas por ese país para mover recursos internacionales y eludir sanciones.

La administración de Donald Trump anunció nuevas medidas financieras que elevan la tensión entre Washington y La Habana en medio de acusaciones de seguridad. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Según el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro, Bicsa prestaba servicios al Karafarin Bank, una entidad financiera iraní sancionada por Washington, desde al menos 2022.

La designación del banco cubano fue realizada por el Departamento de Estado en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, que contempla medidas contra entidades que operan o han operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana.

La medida se anunció simultáneamente con otras sanciones dirigidas a instituciones financieras y operadores que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, facilitan el acceso de Irán a divisas, canalizan recursos mediante empresas intermediarias o contribuyen a evadir las restricciones económicas impuestas por Washington.

El Tesoro aseguró que estas redes financieras permiten al régimen iraní obtener ingresos, financiar sus capacidades militares y respaldar a grupos aliados en Oriente Medio. La institución también advirtió que continuará identificando entidades que faciliten estas operaciones.

La inclusión de BISCA en el régimen de sanciones puede restringir sus operaciones vinculadas con Estados Unidos. De acuerdo con las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los bienes e intereses patrimoniales de las entidades designadas que se encuentren bajo la jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, salvo las excepciones o autorizaciones aplicables.

También pueden prohibirse transacciones realizadas por personas estadounidenses o que habiten dentro del territorio de ese país que involucren bienes de los sancionados.

Marco Rubio y Miguel Díaz Canel, EE. UU. y Cuba Foto: GETTY IMAGES.

Las restricciones también pueden generar riesgos para instituciones financieras extranjeras que mantengan determinadas operaciones con entidades incluidas en las listas de sanciones.

La decisión amplía la presión económica de Washington sobre Cuba en un contexto de deterioro económico y tensión diplomática. En junio, Estados Unidos había anunciado sanciones contra varias entidades estatales cubanas, entre ellas empresas envueltas en el conglomerado militar Gaesa. Además, en mayo impuso medidas contra funcionarios y mandos militares de la isla.

Presidente Abelardo De La Espriella sostuvo conversación telefónica con Marco Rubio. ¿De qué hablaron?

Con la nueva designación, la administración Trump vuelve a situar las relaciones financieras entre La Habana y Teherán en el centro de su estrategia de presión internacional.