Estados Unidos sacó de la lista Ofac a Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro y hermano de Delcy Rodríguez

Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, citando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), se eliminó de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) a Jorge Jesús Rodríguez Gómez y otros alias relacionados.

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Jorge Rodríguez es un político venezolano y una de las figuras más influyentes del chavismo. Ha sido ministro de Comunicación, vicepresidente y presidente de la Asamblea Nacional desde 2021.

Rodríguez ha desempeñado un papel estratégico en la continuidad institucional del chavismo y en los contactos con Washington.

Publicación del Departamento del Tesoro sobre Jorge Rodríguez. Foto: US. TREASURY DEPARTMENT

Cabe recordar que la Ofac es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la “lista negra” del Tesoro.

El aviso identifica a esta persona como ciudadano venezolano nacido el 9 de noviembre de 1965, con domicilio en El Valle, Libertador, Distrito Capital, Venezuela.

Sacar a una persona de la lista de la Ofac no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo, una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez entró en la lista Ofac en septiembre de 2018.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación del informe de gobierno del primer año en el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

Desde la presidencia de la Asamblea, participa en las negociaciones políticas y en los cambios legislativos relacionados con la apertura del sector petrolero a empresas extranjeras.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del Gobierno venezolano con Washington, fue sacada de la lista de la Ofac el pasado 1.° de abril, apenas tres meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, pilotada por la presidenta interina con la colaboración de la Asamblea Nacional y bajo la supervisión del Gobierno Trump.

Nicolás Maduro, a la derecha, escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante un mitin de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 18 de julio de 2024. Foto: AP

Por su parte, la Asamblea Nacional, cuya composición es denunciada por la oposición venezolana, ha sido clave para colaborar en la apertura del sector petrolero a los intereses de Washington.