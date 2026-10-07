Gustavo Petro lanza críticas a la lista Ofac luego de que el Departamento del Tesoro no retirara su nombre: “Mecanismo de persecución”

El expresidente Gustavo Petro no oculta su descontento porque el Departamento del Tesoro mantiene su nombre en la lista Ofac, conocida popularmente como la lista Clinton.

Este miércoles, 7 de octubre, el político del Pacto Histórico lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos y la decisión de mantener en esa lista a varias personas y organizaciones internacionales, a través de sus redes sociales.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) saca decenas de colombianos que habían estado vinculados al narcotráfico, mientras sean personas que realmente se separen ya del narco. Eso me parece una política justa y es de la soberanía de los EE. UU.”, escribió Petro.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: presidencia

Lo que sí no es justo —añadió Petro— “y representa una ignominia contra la humanidad es que la lista OFAC ya no es un instrumento de lucha contra el narcotráfico, sino que se usa para impedir que Benjamín Netanyahu sea juzgado como genocida; por eso, mientras salen narcotraficantes, entran jueces, magistrados de las cortes que tienen como competencia juzgar a Netanyahu. Por eso, han sancionado con la lista a 8 de los 17 magistrados de la Corte Penal del Estatuto de Roma, ponen en la lista a funcionarias de la ONU como Albanese, ponen organizaciones que han defendido los derechos de los palestinos, y me han puesto a mí por ser el primer presidente en denunciar el genocidio de Gaza”.

Por eso —siguió Petro— “se acaba de sancionar metiendo en la lista OFAC a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), el 18 de agosto de 2026. Es una brillante jurista japonesa y el gobierno de los EE. UU. comete semejante arbitrariedad contra ella y contra el Japón”.

Según el expresidente Petro, “la lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni las personas de esos países. El movimiento de derechos humanos en el mundo debe exigir una campaña mundial que promueva las salidas de todas estas personas, incluido yo mismo, de la lista Ofac”.

Gustavo Petro fue sancionado por la Ofac Foto: Getty Images

Y siguió: “Que empresas de aviación impidan el libre tránsito de personas afectadas por el gobierno de los EE. UU. solo porque han defendido un derecho justo: defender el derecho del pueblo palestino a ser libre y soberano. La lista OFAC es hoy un mecanismo de persecución a grupos poblacionales de carácter civil con identidad política que es un delito de lesa humanidad del Estatuto de Roma. Los actores de esa persecución deben ser procesados en la Corte Penal Internacional”.

La reacción de Petro se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retirara de su lista de sanciones a decenas de personas y empresas colombianas que durante años estuvieron señaladas por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos.

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación; Armando Benedetti, ministro del Interior; Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y Gustavo Petro, mandatario de los colombianos Foto: SEMANA

Esta decisión abarca alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento contiene 114 registros, debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.

Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, el hijo del exmandatario Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti siguen apareciendo en los registros de la Ofac.