España se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 29 de noviembre. Más de 38,7 millones de electores están llamados a las urnas para elegir la composición del Congreso de los Diputados y del Senado.

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 a. m., hora local, y cerrarán a las 08:00 p. m., en una jornada decisiva para la representación política del país ibérico.

Para ocupar la presidencia, los cuatro nombres que destacan en el panorama político español son Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, vinculada a la izquierda.

(De izq. a der.) El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; y la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, posan antes del debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Foto: Europa Press via Getty Images

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