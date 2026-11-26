La Registraduría General de la Nación anunció este 26 de noviembre que un total de 383.952 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la consulta popular para la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

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El proceso electoral se realizará este domingo 29 de noviembre en los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer, en el departamento de Antioquia.

La consulta popular del Valle de San Nicolás se realizará en ocho municipios de Antioquia. La Registraduría habilitará 501 mesas de votación para que los ciudadanos decidan sobre la constitución del área metropolitana. Foto: Álvaro Tavera Colprensa

De acuerdo con datos del ente electoral, de los ciudadanos aptos para votar, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres. Se instalarán cerca de 87 puestos de votación, 51 urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel, con un total de 501 mesas (427 urbanas, 73 rurales y una en la cárcel).

“La invitación es a que aquellas personas que decidan salir a votar lo hagan temprano para evitar aglomeraciones y filas, porque después de las cuatro de la tarde ninguna persona podrá ejercer ese derecho”, aseguró el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

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Desde la entidad se aseguró que, de acuerdo con el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Ley 1993 de 2019, “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”.

La Registraduría confirmó que 196.512 mujeres y 187.440 hombres podrán participar en la consulta popular del Valle de San Nicolás. La jornada electoral contará con 87 puestos de votación distribuidos entre zonas urbanas, rurales y una cárcel. Foto: Liliana Rincón

El proceso democrático contará con cerca de 3.665 jurados de votación, de los cuales 3.006 son titulares y 659 son remanentes, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para que se pueda ejercer dicha función.

Si usted se encuentra en estos territorios, puede consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción Electoral, luego en Elecciones atípicas y mecanismos de participación, seguido de Consulta Popular Área Metropolitana Valle de San Nicolás y finalizando con el botón Consulte su lugar de votación.