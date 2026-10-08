Política

Registraduría ha cancelado casi 2.000 cédulas a extranjeros por falsa identidad desde 2024 y anulado 765 registros civiles

El ente advirtió sobre organizaciones criminales transnacionales que utilizarían documentos y apostillas falsas.

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Redacción Semana
8 de octubre de 2026 a las 12:31 p. m.
El registrador Hernán Penagos reveló que cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía de extranjeros fueron anuladas por casos de falsa identidad.
El registrador Hernán Penagos reveló que cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía de extranjeros fueron anuladas por casos de falsa identidad. Foto: Archivo Colprensa

En la mañana de este 8 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que, tras una amplia revisión, se han anulado cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad, además de invalidar 765 registros civiles de nacimiento tras detectar irregularidades en su inscripción.

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Tras este panorama, el registrador Hernán Penagos aseguró que durante una reunión que sostuvo con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Defensa; el MG (r) Jorge Eduardo Mora; el director de Migración Colombia, coronel (r) José Luis Castañeda, y los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, se definió la estrategia que se implementará para seguir combatiendo el delito de tráfico de migrantes, mediante la obtención fraudulenta de identidades colombianas.

Cédula ciudadanía
La Registraduría también invalidó 765 registros civiles de nacimiento luego de detectar irregularidades durante el proceso de inscripción. Foto: PAOLA CASTAÑO

Tras la estrategia planteada, el registrador aseguró que se están utilizando herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial, así como los controles que tiene la entidad, para seguir luchando contra este flagelo.

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“Ciudadanos de otras nacionalidades, a través de organizaciones criminales transnacionales, utilizan registros civiles y apostillas falsas de sus respectivos países para obtener documentos de identidad colombianos”, detalló.

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Las autoridades identificaron ciudadanos colombianos que habrían actuado como testigos en más de 2.000 inscripciones de registros civiles de nacimiento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Registrador Nacional relató el caso de varios ciudadanos colombianos que se prestan para ser testigos y declarantes en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, documento antecedente para tramitar la cédula de ciudadanía, y reiteró que esta conducta constituye un delito que genera consecuencias penales.

“El Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Registraduría Nacional ha encontrado alertas de ciudadanos que han sido testigos en más de 2.000 ocasiones en la inscripción de registros civiles de nacimiento. También se han hallado anomalías de ciudadanos que figuran como padres en más de 50 registros civiles de nacimiento”, concluyen.

"No está completamente garantizada la función de inspección, vigilancia y control de las elecciones que realiza el Consejo Nacional Electoral", señaló el Lemus.
El uso de analítica de datos e inteligencia artificial hace parte de las herramientas implementadas por la Registraduría para detectar posibles fraudes en la expedición de documentos. Foto: Álvaro Tavera Colprensa