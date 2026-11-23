En la noche del pasado domingo, 22 de noviembre, un conductor del Sistema Integrado de Transporte, SITP, fue apuñalado en el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa, luego de que le hiciera un reclamo a un hombre señalado de cometer un presunto hurto.

Pánico en bus del SITP en Bogotá: hombre amenazó al conductor con un arma cortopunzante

El trabajador del sistema sufrió varias heridas en sus manos por lo que tuvo que recibir atención médica. El agresor también habría intentado afectar su rostro, pero el conductor puso sus manos para poner resistencia y evitar heridas en la cara.

El concejal Juan David Quintero calificó como un “héroe” al conductor del SITP que se enfrentó a un presunto delincuente y anunció que impulsará una condecoración en el Concejo de Bogotá. Foto: Getty Images

Tras la situación, el concejal Juan David Quintero se pronunció en la noche del domingo, asegurando que el conductor es un “héroe” y que adelantaría una condecoración en el Concejo de Bogotá.

“Le pedimos al alcalde Galán que cree o al menos refuerce con más seguridad los buses del SITP y troncales de Transmilenio. Van más de 600 agresiones a funcionarios del sistema”, concejal Quintero tras agresión a conductor del SITP por parte de un presunto delincuente", dijo el concejal.

Estas dos rutas de SITP cambiarán su recorrido: atento a los paraderos eliminados

Indicó que esta es una demostración además de la confianza de los criminales en que pueden delinquir dentro del sistema de transporte. Habló además de los hechos anteriores en los que se dieron varios disparos contra un bus del SITP.

Un nuevo ataque contra un trabajador del SITP encendió las alarmas por la inseguridad en el transporte público de Bogotá. El conductor fue apuñalado tras reclamarle a un hombre señalado de cometer un hurto en Bosa. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

También aseguró que dentro del Legislativo se han intentado pasar varios proyectos para blindar el sistema y mejorar la seguridad. Una de las propuestas es tener vigilantes al interior de varios buses del sistema que cubren rutas de alta complejidad. Precisó que la inseguridad en el sistema es una deuda de la actual administración.

Tras los hechos, el trabajador del SITP fue trasladado a un centro asistencial para recibir asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. El agresor, por su parte, también recibió varios golpes, por lo que también tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.