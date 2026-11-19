El Pacto Histórico y distintos representantes de la izquierda colombiana citaron este jueves 19 de noviembre a distintas colectividades para salir a marchar en contra del Gobierno nacional. Tras los llamados, han sido varios los puntos de concentración en los que se han presentado desmanes y fuertes desordenes por parte de los manifestantes.

Abelardo De La Espriella instaló el Puesto de Mando Unificado para monitorear marchas convocadas por el petrismo

Uno de los puntos en los que se evidenció la vandalización de buses del Sistema Integrado de Transporte fue en la carrera Séptima a la altura de la calle 67. Una movilización que se dirige de norte a sur, hacia el centro de Bogotá, interceptó uno de los buses del sistema que esperaban en el semáforo y empezó a vandalizarlo en sus vidrios y puertas.

Un grupo de manifestantes vandalizó un bus del Sistema Integrado de Transporte en la carrera Séptima con calle 67, durante las movilizaciones de este 19 de noviembre en Bogotá. Foto: Getty Images

De acuerdo con la última actualización de TransMilenio, varias estaciones no están prestando servicio en la carrera Décima, las cuales son San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional. Adicional a ello, el servicio Ruta Fácil 2 canceló su operación.

Por su parte, en la Universidad Distrital, sede La Macarena, los servicios zonales activaron desvíos. En el Parque Nacional, los servicios duales continúan con desvíos y las rutas L81 y K86 no pararán en la estación Museo Nacional.

Presidente De La Espriella fija su postura frente a las marchas del petrismo del 19 de noviembre

De otro lado, con corte a las 12:25 del mediodía, son cerca de 93.815 los usuarios afectados en el sistema. En los últimos minutos se evidenció que la marcha de la oposición se acerca a la Plaza de Bolívar de Bogotá. La movilización avanza sobre la carrera 7 con av. Jiménez, donde se reportan las principales afectaciones sobre el sistema de transporte TransMilenio.

Cerca de 93.815 usuarios resultaron afectados en el sistema, según el reporte de TransMilenio con corte a las 12:25 p. m. de este jueves. Foto: SEMANA - ALEJANDRO ACOSTA / Getty Images

Si usted se va a movilizar es importante que los conozca los puntos de encuentro para evitar dolores de cabeza:

Bosa: Estación Bosa, autopista Sur entre calles 63 sur y 65C sur.

Estación Bosa, autopista Sur entre calles 63 sur y 65C sur. Engativá: Portal 80, calle 80 con carrera 91.

Portal 80, calle 80 con carrera 91. Santa Fe y La Candelaria: Parque Nacional, carrera Séptima con calles 36 y 26. Destino: Plaza de Bolívar.

Parque Nacional, carrera Séptima con calles 36 y 26. Destino: Plaza de Bolívar. Usme: Puente de la Dignidad, avenida Caracas con calle 76B.

Puente de la Dignidad, avenida Caracas con calle 76B. San Cristóbal: Avenida Primero de Mayo con carrera Décima. Destino: Plaza de Bolívar.

Avenida Primero de Mayo con carrera Décima. Destino: Plaza de Bolívar. Suba: Parque Fundacional de Suba, carrera 90 con calle 146C Bis.

Parque Fundacional de Suba, carrera 90 con calle 146C Bis. Kennedy: Portal Américas, avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio.

Portal Américas, avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio. Puente Aranda: Rotonda de la carrera 50 con calle Tercera.

Rotonda de la carrera 50 con calle Tercera. Tunjuelito: Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés y carrera 33, barrio San Vicente; y autopista Sur con avenida Boyacá, sector La Sevillana.

Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés y carrera 33, barrio San Vicente; y autopista Sur con avenida Boyacá, sector La Sevillana. Chapinero: Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72.

Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72. Teusaquillo: Monumento al almirante Padilla, Park Way, carrera 24 con calle 37; y embajada de Israel, calle 26 con carrera 57.

La movilización avanzó por la carrera Séptima hacia el centro de Bogotá y se acercó a la Plaza de Bolívar, donde se concentraron las principales afectaciones a la movilidad. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País