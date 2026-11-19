El Pacto Histórico y distintos representantes de la izquierda colombiana citaron este jueves 19 de noviembre a distintas colectividades para salir a marchar en contra del Gobierno nacional. Tras los llamados, han sido varios los puntos de concentración en los que se han presentado desmanes y fuertes desordenes por parte de los manifestantes.
Uno de los puntos en los que se evidenció la vandalización de buses del Sistema Integrado de Transporte fue en la carrera Séptima a la altura de la calle 67. Una movilización que se dirige de norte a sur, hacia el centro de Bogotá, interceptó uno de los buses del sistema que esperaban en el semáforo y empezó a vandalizarlo en sus vidrios y puertas.
De acuerdo con la última actualización de TransMilenio, varias estaciones no están prestando servicio en la carrera Décima, las cuales son San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional. Adicional a ello, el servicio Ruta Fácil 2 canceló su operación.
Por su parte, en la Universidad Distrital, sede La Macarena, los servicios zonales activaron desvíos. En el Parque Nacional, los servicios duales continúan con desvíos y las rutas L81 y K86 no pararán en la estación Museo Nacional.
De otro lado, con corte a las 12:25 del mediodía, son cerca de 93.815 los usuarios afectados en el sistema. En los últimos minutos se evidenció que la marcha de la oposición se acerca a la Plaza de Bolívar de Bogotá. La movilización avanza sobre la carrera 7 con av. Jiménez, donde se reportan las principales afectaciones sobre el sistema de transporte TransMilenio.
Si usted se va a movilizar es importante que los conozca los puntos de encuentro para evitar dolores de cabeza:
- Bosa: Estación Bosa, autopista Sur entre calles 63 sur y 65C sur.
- Engativá: Portal 80, calle 80 con carrera 91.
- Santa Fe y La Candelaria: Parque Nacional, carrera Séptima con calles 36 y 26. Destino: Plaza de Bolívar.
- Usme: Puente de la Dignidad, avenida Caracas con calle 76B.
- San Cristóbal: Avenida Primero de Mayo con carrera Décima. Destino: Plaza de Bolívar.
- Suba: Parque Fundacional de Suba, carrera 90 con calle 146C Bis.
- Kennedy: Portal Américas, avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio.
- Puente Aranda: Rotonda de la carrera 50 con calle Tercera.
- Tunjuelito: Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés y carrera 33, barrio San Vicente; y autopista Sur con avenida Boyacá, sector La Sevillana.
- Chapinero: Universidad Pedagógica Nacional, carrera 11 con calle 72.
- Teusaquillo: Monumento al almirante Padilla, Park Way, carrera 24 con calle 37; y embajada de Israel, calle 26 con carrera 57.