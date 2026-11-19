En la mañana de este 19 de noviembre, Transmilenio reportó el choque de un bus de Transmilenio en inmediaciones de la estación Calle 187, ubicada en la troncal de la Autopista Norte. El choque se habría registrado hacia horas de la mañana y contra el separador que hay entre el carril mixto y el carril exclusivo.

¿Podrán los ciudadanos imponer multas por malos parqueos en Bogotá? Esto aclara el proyecto debatido en la capital

De acuerdo con las primeras informaciones, el articulado iba transitando en el sentido sur-norte y, tras una maniobra incorrecta, este se fue al borde del separador y chocó. En las imágenes se puede ver una afectación a la estructura frontal del bus, pero no se evidencian daños en vidrios.

El accidente ocurrió en sentido sur-norte, cuando el vehículo realizó una maniobra incorrecta y terminó impactando contra el separador del carril exclusivo. Foto: Getty Images

El bus transitaba por el corredor sin pasajeros, por lo que no se registran personas lesionadas; el conductor también salió ileso del evento, en el que el bus colisionó exactamente con una de las barras anticolados.

Alcalde Galán advierte a manifestantes de la oposición: “Garantizaremos la protesta, pero...”

Durante los últimos días, son varios los accidentes que han sucedido en el sistema. El más reciente ocurrió en la última semana, en la estación Sabana, sobre la troncal Américas. Un bus articulado atropelló accidentalmente a un hombre, quien se cruzó por el carril exclusivo, saltándose la separación que divide este carril del mixto. La víctima falleció en el lugar de los hechos.

El articulado transitaba sin pasajeros y el conductor resultó ileso. Las autoridades no reportaron personas lesionadas por este choque. Foto: Getty Images

Este 19 de noviembre, las operaciones de Transmilenio se han visto afectadas por cuenta de las distintas marchas que se están realizando tras el pedido de los sectores políticos de izquierda. Entre los puntos de complicación en la movilidad se encuentran los siguientes:

Cra. 10 con Av. 1 de Mayo, sur – norte.

Cra. 7 con Cll 36- Parque Nacional, bloqueo total.

Autosur con Cra. 72 -(Metro).

Av. Caracas con Cll 76B sur, norte-sur.

Av. Américas con Cra. 35, occ-or.

Durante la mañana de este jueves, hubo tráfico detenido en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima, por lo que se recomienda tomar la avenida Caracas.