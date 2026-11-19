Alias Primo Gay fue capturado en un operativo de la Policía y la Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías para imputarle cargos por concierto para delinquir, extorsiones, secuestros y homicidio. No aceptó los delitos, pero el prontuario criminal en su contra lo envió de manera directa a una cárcel.

Atención: capturan a Primo Gay, jefe de las disidencias de las Farc en Antioquia

El mismo juez de control de garantías que compulsó copias pidiendo investigar al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por las declaraciones y los señalamientos contra alias Primo Gay, dictó una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) cumplió con ese traslado desde la ciudad de Medellín hasta Bogotá.

A su llegada a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, a alias Primo Gay lo esperaban el uniforme naranja y una rasuradora antes de conocer su nueva celda. Lo reseñaron y lo incluyeron en el sistema de privados de la libertad de la cárcel más grande del país. Lo raparon y lo vistieron con el uniforme de preso.

Este señalado disidente de las Farc, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estaría comprometido con el asesinato de un grupo de policías en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia.

Además, lo relacionan con el homicidio del periodista Mateo Pérez, también en el departamento de Antioquia.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador presentó todos los elementos de prueba contra alias Primo Gay, incluyendo la evidencia, supuestamente, de su participación en una serie de hechos criminales en el departamento de Antioquia, principalmente relacionados con extorsión, secuestro y homicidio.

Traslado a la cárcel La Picota de alias Primo Gay desde Medellín. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales

Con la medida de aseguramiento arranca el proceso contra alias Primo Gay, privado de la libertad, pero toda la evidencia que tiene la Fiscalía resultaría suficiente en el propósito de acusarlo y lograr una condena por el listado de hechos criminales que se le atribuye a este señalado delincuente.