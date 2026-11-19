La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció este jueves 19 de noviembre que, por medio de Activos por Colombia, puso en marcha su Black Friday Inmobiliario 2026, una estrategia comercial disponible del 16 al 27 de noviembre, que reúne propiedades desde $23 millones y oportunidades dirigidas a compradores, familias, empresas e inversionistas.

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La oferta incluye garajes, apartamentos, casas, bodegas y edificaciones comerciales en diferentes regiones del país. Entre los activos seleccionados se encuentran garajes desde $23 millones, apartamentos desde $262 millones y casas desde $605 millones, además de propiedades de mayor valor para inversión y desarrollo empresarial.

Uno de los principales atractivos de la campaña son los descuentos de hasta un 40 % en inmuebles seleccionados, de acuerdo con las condiciones comerciales aplicables a cada propiedad. La estrategia integra bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) disponibles mediante subastas electrónicas, propiedades privadas para venta directa y una selección de alternativas en arriendo con cánones competitivos.

Los inmuebles han sido decomisados a personas que los han adquirido por medio de la ilegalidad. Foto: Suministrado a SEMANA.

Emil Catalina Vilardy Agudelo, gerente general de Activos por Colombia, entregó detalles de esta venta de inmuebles con descuentos en las diferentes regiones.

“Queremos que más colombianos conozcan las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario y encuentren alternativas para invertir, adquirir una propiedad o acceder a un inmueble en arriendo. Con esta estrategia reunimos una oferta diversa y aprovechamos las herramientas digitales para conectar a los interesados con activos disponibles en distintas regiones del país”, afirmó.

Asimismo, se conoció que la campaña cuenta con una landing page exclusiva en la que los interesados pueden consultar en un solo lugar las propiedades seleccionadas, tanto de la SAE como del portafolio privado, además de las alternativas disponibles en arriendo.

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Los predios están ubicados en varias regiones de Colombia. Foto: Suministrado a SEMANA.

Entretanto, Isaac Abadía, director comercial de Activos por Colombia, sostuvo: “Esta campaña busca facilitar el encuentro entre la demanda y las oportunidades inmobiliarias disponibles. Queremos que quien busca su primera propiedad, una familia interesada en invertir, una empresa que necesita un nuevo espacio o una persona que busca una alternativa en arriendo, pueda encontrar opciones y recibir acompañamiento durante el proceso”.

Según la SAE, el Black Friday inmobiliario estará disponible hasta el 27 de noviembre de 2026, con activos destacados, descuentos en propiedades seleccionadas y acompañamiento comercial para los interesados, quienes pueden ingresar a su página web.