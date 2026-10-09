SAE reporta recuperación de más de $16.000 millones tras subastas de bienes incautados en Colombia

La Sociedad de Activos Especiales reportó este 9 de octubre una cifra positiva frente a la gestión de los bienes administrados por la entidad, que en su mayoría son bienes incautados bajo actividades ilícitas. La entidad aseguró que solo durante el mes de septiembre, el país obtuvo $16.053 millones por la comercialización de múltiples inmuebles mediante subastas electrónicas.
Es importante detallar que los bienes comercializados corresponden a casas, apartamentos y locales comerciales, ubicados en Medellín, Bogotá, Santa Marta, Montería, Ibagué, Villavicencio y Cúcuta, entre otras ciudades.
La SAE precisa que la subasta inició con una base de $14.769 millones y alcanzó un valor de cierre superior en $1.284 millones, equivalente a un incremento del 8,70 % frente al precio de partida.
Estas operaciones representan un avance en el fortalecimiento del Estado y la generación de impacto social, al transformar los activos bajo su administración en recursos y valor que contribuyen al cumplimiento de los fines públicos, de acuerdo con su destinación legal.
“Detrás de cada cifra hay un propósito de Estado: proteger el patrimonio público, preservar el valor de los activos y lograr que los bienes administrados por la SAE cumplan oportunamente el destino que establece la ley”, sostuvo la presidenta.
Además de las subastas, estas operaciones responden a una gestión comercial que busca que los activos no permanezcan inactivos o pierdan valor mientras están bajo administración estatal, sino que puedan avanzar hacia el destino que corresponda de acuerdo con la ley y generar recursos para el país.
Además, cabe recordar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Colombia es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra, gestiona y comercializa los bienes incautados a las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado.
La entidad tiene la función de recibir, inventariar y cuidar casas, edificios, tierras, vehículos y empresas que tienen medidas cautelares o extinción de dominio por parte de la justicia.