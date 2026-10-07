SAE abre tres nuevos cronogramas de subasta electrónica en el país por medio de Activos por Colombia

Activos por Colombia abre un nuevo capítulo en su operación comercial con tres cronogramas de subasta electrónica actualmente habilitados y más de 10 propiedades ubicadas en distintas regiones del país que han sido retiradas a personas que las obtuvieron de manera ilegal.

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La oferta incluye casas, apartamentos, lotes y otros tipos de bienes en ciudades y municipios como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Cúcuta, Girardot, Pitalito y Sincelejo. Los precios base parten de $75.165.000 y alcanzan los $17.507.861.320, lo que abre alternativas para distintos perfiles de compradores e inversionistas.

Los tres cronogramas ya están abiertos y publicados en el portal web. Una vez habilitado el registro correspondiente, los interesados podrán avanzar por las principales etapas de participación: carga y análisis de documentos financieros, expedición y pago del cupón de seriedad de la oferta, validación del recaudo y puja electrónica.

El esquema digital permite participar desde cualquier región del país y concentra en un mismo canal la información comercial, los requisitos y las condiciones aplicables a cada bien. De esta manera, la tecnología facilita el acceso, reduce las barreras de desplazamiento y aporta mayor trazabilidad durante las distintas fases de comercialización.

Logo de la SAE. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La llegada de Emil Catalina Vilardy Agudelo a la gerencia marca un nuevo comienzo para la organización, con una visión enfocada en reforzar la transparencia, la seguridad y el respaldo tecnológico de cada operación.

“Las subastas electrónicas de Activos por Colombia se desarrollan bajo criterios de transparencia, trazabilidad y reglas previamente definidas. Nuestro compromiso es que cada participante tenga acceso a la información necesaria y avance con confianza y seguridad durante todo el proceso”, afirmó Emil Catalina Vilardy Agudelo, gerente de Activos por Colombia.

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Con la apertura de estos cronogramas, la inmobiliaria fortalece una dinámica de comercialización que combina alcance nacional, participación digital y acceso a bienes en distintos rangos de inversión.

Los interesados pueden consultar la oferta disponible y conocer las condiciones de participación en www.activosporcolombia.com.