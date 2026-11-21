Un hombre de 29 años fue capturado en Barranquilla en medio de las investigaciones por el abandono de restos humanos frente a la cárcel Modelo.

La motocicleta en la que se movilizaba tenía un requerimiento vigente por hurto y sería una de las pistas que permitirían establecer quién llegó hasta el establecimiento penitenciario para dejar los restos y los mensajes intimidatorios.

El detenido fue identificado como Óscar Iván Ortega Quiñónez.

Cabecillas de bandas criminales, presos en cárceles, habrían ordenado amenazas contra el Inpec en Barranquilla

Aunque su captura se produjo por el delito de receptación, las autoridades buscan establecer su posible participación en el hecho ocurrido durante la madrugada del viernes 20 de noviembre.

El procedimiento se realizó hacia las 11:30 de la mañana del viernes en el barrio Barlovento, específicamente en la calle 10 con carrera 50, en el sector conocido como La Isla.

Según la información divulgada sobre el operativo, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla detuvieron a Ortega Quiñónez cuando se movilizaba en una motocicleta AKT TT 200, modelo 2026.

Al verificar la placa del vehículo, identificada como PES-51H, los policías encontraron que tenía un requerimiento vigente por hurto.

Por esta razón, el hombre fue capturado por receptación y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

La motocicleta es uno de los elementos centrales de la investigación.

Así fue como un hombre dejó una cava de icopor con restos humanos y amenazas contra el Inpec en la cárcel Modelo de Barranquilla. Buscan frenar los duros controles dentro de los penales. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/AetGYhIPKs — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

De acuerdo con los reportes conocidos, el vehículo sería el mismo que aparece en las imágenes de seguridad cuando un hombre llegó hasta las inmediaciones de la cárcel Modelo de Barranquilla y abandonó los recipientes con restos humanos.

Los investigadores buscan establecer si Ortega Quiñóñez era quien conducía la motocicleta durante ese recorrido y cuál habría sido su participación en el caso.

La Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso un equipo especial para esclarecer lo sucedido, identificar a la víctima y establecer quiénes estarían detrás de las amenazas.

La investigación incluye la revisión de las cámaras de seguridad del sector, la recolección de elementos materiales probatorios y el análisis de las características morfológicas de los restos humanos.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que los investigadores trabajan para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, la identidad de la persona a la que pertenecen los restos no ha sido establecida públicamente.

El caso también generó preocupación entre los trabajadores penitenciarios por las amenazas dirigidas contra ellos y sus familias.

Ante la situación, la Policía y el Inpec activaron un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a las intimidaciones y coordinar las acciones de seguridad.

Las autoridades deberán determinar si el hombre capturado tuvo participación directa en el abandono de los restos o si existen otras personas involucradas en este episodio.