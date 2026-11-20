El petrismo fue nuevamente derrotado en la Universidad del Atlántico en medio de las elecciones para ser el representante de las directivas académicas durante este viernes 20 de noviembre.

Álvaro González, actual vicerrector de Bienestar Universitario, fue derrotado en las urnas, pues solo sacó tres votos a favor, y ganó la plancha de Claudia Rodríguez y Esperanza Florez con 17 votos. Hubo un voto en blanco.

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Publicación de Armando Benedetti, donde figura Álvaro González. Foto: Suministrado a SEMANA.

A González se le vio muy cerca al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de las convulsionadas elecciones de esta institución de educación superior meses atrás, cuando fue candidato.

Se conoció que ha apoyado candidatos en las diferentes planchas que hacen parte del Partido Comunista y otras que son de la Colombia Humana, respaldados en su momento por Nicolás Petro.