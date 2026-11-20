En la mañana de este 20 de noviembre, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, aseguró que fue abierta una investigación disciplinaria contra el juez que tomó la decisión de compulsar copias en contra de Abelardo De La Espriella, luego de que este encarara a alias ‘Primo gay’ durante su captura.

Fue la Comisión de Disciplina Judicial la que tomó la decisión contra el togado, quien deberá comparecer tras las actuaciones cometidas en contra del mandatario.

El activista Josías Fiesco aseguró que fue abierta una investigación disciplinaria contra el juez que compulsó copias contra Abelardo De La Espriella tras la captura de alias Primo Gay. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/XGUpxPoybx — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Además de la compulsa de copias contra el mandatario, también se han dado otros fallos judiciales hace algunos días en contra de las operaciones militares. “La justicia está para defender a las víctimas, no a los victimarios”, dijo Fiesco.