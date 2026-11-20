La Justicia Penal Militar reveló que un soldado fue condenado a tres años de cárcel al intentar hurtar munición del Ejército.

Según la jurisdicción penal el soldado Samuel Elías Osorio García, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras apropiarse de munición de uso militar perteneciente al Ejército Nacional.

“Además de la pena privativa de la libertad, fue retirado de manera definitiva de la Fuerza Pública y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el término de la condena”, dijo la justicia penal militar.

Agregó el tribunal que juzga a militares y policías que: “los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2026 en el Batallón de Alta Montaña No. 5 “General Urbano Castellanos”, en Génova (Quindío), cuando el militar fue sorprendido mientras adelantaba trámites para salir de permiso de la unidad con 35 cartuchos calibre 5.56 mm ocultos entre sus prendas".

Justicia Penal Militar condena a soldado por el delito de hurto con munición del Ejército. Foto: Justicia Penal Militar

“Tras la verificación realizada por el personal de guardia, el soldado indicó el lugar donde había escondido otros 69 cartuchos del mismo calibre, para un total de 104 unidades de munición recuperadas”, señaló el Tribunal Penal.