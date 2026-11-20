Este jueves, el Pacto Histórico publicó una comunicación en la cual le pide a la representante Verónica Estrada que dé un paso al costado. “Ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político”, expresó el documento.

Pacto Histórico toma drástica decisión contra la representante Luz Verónica Estrada por títulos falsos

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, detalló.

María José Pizarro, quien es líder de esa colectividad, compartió el documento con un mensaje: “Ante las evidencias que han salido a la luz pública en relación con la presunta falsificación de los títulos y tarjeta profesional de la representante Verónica Estrada, desde nuestra colectividad y como dirigente del Pacto Histórico, le solicitamos colectivamente su renuncia a la curul que ostenta en representación de nuestro movimiento”.

La congresista no solo habría falsificado su diploma como ingeniera de Minas en la Universidad Nacional de Colombia, sino que también habría conseguido un documento adulterado de la Universidad de Antioquia, así como dos tarjetas profesionales diferentes y varios certificados de experiencia laboral que nunca fueron emitidos por los empleadores que ella aseguró.