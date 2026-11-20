El Centro Democrático informó que realizará, entre el 21 y el 25 de noviembre, sus convenciones municipales.

Durante la jornada se elegirá a 6.000 “directoristas”, quienes jugarán un papel clave en la misión del partido de consolidar cargos en las elecciones territoriales de 2027.

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“La votación será virtual y estará habilitada desde el sábado, 21 de noviembre, a las 9:00 a. m., hasta el miércoles, 25 de noviembre, a las 5:00 p. m., a través de la plataforma votaciones.centrodemocratico.com”, detalló la colectividad.

Para este proceso se inscribieron 1.600 planchas en 800 municipios.