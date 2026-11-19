El presidente Abelardo De La Espriella lanzó nuevamente una advertencia a los grupos criminales que siguen reclutando menores en el país.

El mandatario estuvo en el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria y se refirió al tema.

“Hay una tragedia que ha golpeado al país durante décadas: el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos criminales. Es un crimen grave que se debe castigar con todo el peso de la ley”, dijo.

De La Espriella dijo que los responsables de este delito deben responder ante la justicia y que el Estado debe proteger a las víctimas.

“Debemos ocuparnos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley, el sistema debe exigir que respondan por sus actos, pero también ofrecerles posibilidades reales de rehabilitación”.

Por este tipo de delito, el presidente cerró la posibilidad de diálogos de paz con grupos criminales y ha sido enfático en que el único camino es el sometimiento a la justicia.

Reportes de las Naciones Unidas indican que el reclutamiento de menores creció en un 300 por ciento en los últimos cinco años.