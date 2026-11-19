En medio de una alocución presidencial transmitida la noche de este jueves 19 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, planteó la posibilidad de convocar una movilización ciudadana a nivel nacional en respuesta a las jornadas de protesta adelantadas por sectores de la oposición.

Presidente Abelardo De La Espriella entrega balance de las protestas del 19 de noviembre

Según manifestó el jefe de Estado en su intervención oficial, el propósito de esta iniciativa es demostrar que el espacio público no es exclusivo de los contradictores de su gobierno, invitando a sus simpatizantes a salir con sus familias y banderas de manera pacífica.

Presidente Abelardo De La Espriella pide a la justicia de EE. UU. procesar y encarcelar a Gustavo Petro, “una empresa criminal”

“Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior. Que nadie confunda prudencia con debilidad. No voy a permitir que las amenazas sustituyan la discusión o el debate democrático”, expresó el mandatario.

El llamado a ocupar las calles de manera pacífica

Al argumentar su propuesta de movilización, De La Espriella enfatizó que la democracia debe defenderse mediante la participación cívica y el respeto absoluto por los bienes públicos y privados.

El presidente Abelardo De La Espriella le solicitó a las autoridades de Estados Unidos investigar hechos relacionados a corrupción y narcotráfico del gobierno del expresidente Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/o0lJN9VWJA — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

El presidente subrayó que quienes respaldan el mandato obtenido por cerca de 13 millones de votos junto al vicepresidente José Manuel Restrepo deben expresarse en las plazas sin recurrir a vías de hecho.

En esa línea, señaló que una eventual convocatoria gubernamental tendría como sello distintivo la ausencia de vandalismo, advirtiendo que su administración garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero no tolerará intentos de desconocer la voluntad popular por la fuerza.

Balance de orden público y resultados operacionales del 19 de noviembre

Antes de lanzar la propuesta de la marcha, el mandatario entregó el reporte consolidado de seguridad tras las protestas convocadas por sectores de izquierda este jueves.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance de las marchas del 19 de noviembre, con 55.000 asistentes. "El 97% de las actividades se desarrollaron de manera pacífica", afirmó el mandatario. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/r6f4NhfxSq — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

De acuerdo con las cifras divulgadas por la Presidencia al corte de las 7:00 de la noche, se registraron 285 actividades con cerca de 55.000 participantes —una reducción frente a los 62.000 asistentes del 14 de octubre—, de las cuales el 97 por ciento transcurrieron de forma pacífica. Al cierre de la jornada permanecían activas cinco concentraciones con aproximadamente 990 personas en Buenaventura, Patía, Zipaquirá, Tunja y Chía.

En el plano operativo, el jefe de Estado informó que la fuerza pública realizó 12 intervenciones —incluidas actuaciones en la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional en Bogotá—, levantando bloqueos viales en menos de 30 minutos.

El contundente mensaje del presidente, Abelardo De La Espriella, a Gustavo Petro e Iván Cepeda: "Me tiene sin cuidado lo que digan de mí, no tienen moral", tras las protestas de este jueves, 19 de noviembre. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/vcNMkpT7kJ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 20, 2026

Asimismo, reportó cuatro capturas, destacando la detención en Cali de alias ‘Lu’, señalada integrante de la ‘primera línea’ requerida por concierto para delinquir agravado y terrorismo, además de la incautación de material explosivo y la retención de un vehículo con 500 kilos de cocaína en la vía hacia Rosas, Cauca.

Fuertes señalamientos contra Gustavo Petro e Iván Cepeda

La alocución también estuvo marcada por un confrontativo pronunciamiento político dirigido contra el expresidente Gustavo Petro y el dirigente Iván Cepeda, a quienes acusó de intentar desestabilizar la institucionalidad.

¡CON LA DEMOCRACIA Y CON COLOMBIA, NO SE METAN! 🇨🇴 Hoy quedó demostrado que en Colombia hay un Gobierno que garantiza la protesta pacífica, pero que no permitirá que la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos. Al cierre de la jornada, el 97 % de las 285 actividades se desarrolló pacíficamente, con cerca de 55.000 participantes. Nuestra Fuerza Pública realizó 12 intervenciones y logró cuatro capturas. A Gustavo Petro, Iván Cepeda y sus seguidores les digo: pueden atacarme, insultarme y hacer toda la oposición que quieran. ¡ME TIENE SIN CUIDADO! Pero no voy a permitir que se utilice la violencia para desconocer la voluntad de millones de colombianos expresada en las urnas. ¡LA PROTESTA PACÍFICA ES UN DERECHO, PERO LA VIOLENCIA NO! Mientras sea Presidente, defenderé la Constitución, las instituciones y la democracia con toda la autoridad que me otorga la ley. ¡EN COLOMBIA NO GOBIERNAN LOS VIOLENTOS! Aquí se respeta la democracia y se hace cumplir la ley. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2026

En declaraciones de alto tono personal y político, De La Espriella calificó al gobierno anterior como una “empresa criminal” y formuló un llamado directo a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que avancen en investigaciones por presuntos hechos de corrupción y narcotráfico.

Finalmente, el mandatario retó a los dirigentes opositores a ejercer su labor dentro de los cauces constitucionales, advirtiendo que responderá con toda la autoridad de la Carta Magna ante cualquier intento de alterar el orden democrático.