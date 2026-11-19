En la jornada de manifestaciones que promovió el petrismo para este jueves, el líder de oposición, Gustavo Petro, llamó a desconocer la decisión popular del país en las urnas e impedir el cumplimiento del mandato de Abelardo De La Espriella, por lo que el jefe de Estado les contestó con franqueza y plena certeza a la oposición.

Exactamente, Petro dijo: “No se trata de esperar hasta el 2027, el 2030. (…) La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el gobierno actual. Quizá no hay que esperar el voto”.

De La Espriella le contestó a Petro, Cepeda y sus fanáticos con serenidad esta noche.

“A mí no me importa que Petro se meta conmigo, ¿qué puede importarme lo que diga de mí un sujeto amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad?”, dijo el presidente en su mensaje.

Luego de asegurar que le tiene sin cuidado la opinión del expresidente, destacó que no aceptará que busquen atentar contra la democracia y promuevan un golpe de Estado.

“Una cosa son sus ataques personales contra mí y otra muy distinta es cualquier intento de quebrantar el orden constitucional. Conmigo pueden meterse, pero con Colombia y la democracia no”, insistió De La Espriella.

Dicho mensaje no fue exclusivo para Gustavo Petro, sino que fue direccionado también contra Iván Cepeda y los fanáticos del petrismo en Colombia.