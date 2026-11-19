Luego de la jornada de movilizaciones que se vivió este jueves, 19 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella informó de la captura de alias Blue por participar en actos vandálicos encapuchada y atentar contra la fuerza pública.

“¡En la era del Tigre a los violentos se les acaba el juego! Hoy, en Cali, fue capturada alias Blue, señalada de participar durante ocho años en actos violentos en el marco de manifestaciones públicas, incluyendo ataques contra servidores públicos y terrorismo”, aseguró el mandatario.

Según dijo, es investigada también por actividades de propaganda mediante grafitis, el reclutamiento de jóvenes en universidades públicas del país y pertenecer a la primera línea.

“¡La protesta pacífica se respeta, pero la violencia no se tolera! En la era del Tigre, quienes utilicen las manifestaciones para cometer delitos tendrán que responder ante la justicia. ¡La ley se hace respetar y la autoridad del Estado se impone con firmeza! ¡Ya no puedes esconderte en la capucha, bienvenida a la Patria Milagro!“, dijo el presidente.

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