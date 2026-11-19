El país vivió este 19 de noviembre una jornada de movilizaciones convocadas por el petrismo en contra del Gobierno nacional. El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, entregó un balance de lo sucedido.

🔴 Manifestaciones del 19 de noviembre EN VIVO: Manifestantes se retiran y Troncal Calle 26 normaliza el paso de buses

“Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado por las manifestaciones de este jueves, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, junto a la cúpula militar y de policía, presentó un balance al presidente Abelardo De La Espriella sobre el desarrollo de la jornada y las acciones desplegadas por la Fuerza Pública”, aseguró.

Y agregó: “Hemos mantenido el compromiso con la seguridad y la convivencia en todas las ciudades del país y, a través de nuestras instituciones, aún permanecemos atentos para garantizar el orden, proteger los derechos de los ciudadanos y acompañar el final de la jornada”.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, dijo que desde el PMU han hecho seguimiento a las manifestaciones en el país.

“Nuestro compromiso es garantizar la protesta pacífica, proteger la vida, respetar los derechos humanos y salvaguardar los derechos de quienes continúan con sus actividades cotidianas”, afirmó.

La jornada de movilizaciones dejó críticas por parte de algunos sectores porque, mientras que quienes convocaron a esa jornada reclaman hablar a nombre de los ciudadanos, fueron las personas quienes terminaron afectados.

El ministro le entregó un balance al presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Ministerio de Defensa

“Luego del monumental fracaso de la marcha del petrismo en Bogotá, solo les queda mandar a pie a sus casas a miles de ciudadanos por los bloqueos en TransMilenio. Mientras los políticos de izquierda se van en sus camionetas blindadas a sus casas, al ciudadano de a pie, que paga esas camionetas, le toca caminar durante horas y aguantarse las consecuencias del fracaso”, cuestionó el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático.

En el caso de Bogotá, se generó afectación en la movilidad en horas de la tarde en varios lugares. Por ejemplo, la avenida El Dorado fue impactada por los manifestantes, así como la carrera Séptima y otras vías de relevancia para la capital.

Hacia la 1 p. m. varios de los manifestantes empezaron a llegar a la plaza de Bolívar y estuvieron allí hasta pasadas las 4 p. m.

En las movilizaciones se vio a varios de los congresistas del petrismo y líderes de ese sector, como el senador Iván Cepeda, quien envió fuertes reclamos al Gobierno nacional y anunció que se irán a “paro general”.

“No son solo actos de indignación o molestar, vamos hacia un paro, si él quiere que se evite esa situación, debe dialogar con el movimiento social”, dijo.