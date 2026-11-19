A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles del traslado a la cárcel de máxima seguridad La Picota en el sur de Bogotá de alias Barba Chivo, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc.

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El mandatario colombiano publicó un video en el que se ve a alias Barba Chivo motilado, esposado y en uniforme haciendo la reseña de ingreso al penal de máxima seguridad.

“¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ EL RECREO! ¡EL PESO DE LA LEY LES CAE CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO! Aquí tienen a Jorge Galvis Rodríguez, alias Barba Chivo, trasladado desde Cúcuta hasta la cárcel La Picota, bajo estrictas medidas de seguridad de nuestra Policía Nacional y las unidades del Grope”, expresó en el mensaje el jefe de Estado.

También afirmó: “Este bandido, capturado en zona rural de Tibú durante una operación militar contra la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio, era cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo jefe de esa estructura narcoterrorista”.

“En la era del Tigre, los criminales no mandan, no imponen condiciones y no están por encima de la autoridad del Estado. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, recalcó el mandatario.

Hace varios días, el presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta Cúcuta para revisar los resultados de la operación Noah, que consistió en un bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

“¿Qué les pareció la bomba que les mandé y firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? Y saben una cosa, celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida”, dijo De La Espriella al encarar a alias Barba Chivo.

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“Este bandido operaba drones; con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa”, puntualizó el jefe de Estado.