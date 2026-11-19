Cada vez se conocen nuevos detalles de la vida académica de la congresista Luz Verónica Estrada sobre la cual habría mentido. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa aseguró que no culminó sus estudios en ese colegio.

“Tras una rigurosa verificación en los libros de registro y actas de evaluación de la institución, se ha determinado que la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel”, dijeron.

Asimismo, determinaron que se trató de una “absoluta falsedad e ilegalidad” del diploma y acta de grado que la congresista ha exhibido en su hoja de vida.

“Conforme a la información reposada en los libros curriculares, durante el año lectivo 2017, la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín se encontraba vinculada a esta institución en calidad de estudiante repitente del grado octavo”, agregaron.

Desde el colegio dijeron que ya informaron de estos hechos a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia con el objetivo de que se inicien investigaciones penales y disciplinarias por los delitos de falsedad en documento y suplantación.

“Reiteramos nuestro compromiso con la integridad académica y advertimos a la comunidad que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de la ciudadana mencionada es nulo e inválido”, dijeron.

La polémica con Estrada se originó porque se encontró que falsificó su título como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional. Además, utilizó ese diploma irregular para sacar una licencia que la acreditaba como ingeniera para obtener contratos y cargos en la Dian.

El rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, confirmó que Estrada no estudió en la institución educativa y lamentó estos hechos porque empaña el esfuerzo que han hecho miles de estudiantes que han pasado por la universidad y que han logrado sacar una carrera adelante.

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