La Procuraduría General le abrió una investigación disciplinaria a la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada Holguín. Lo anterior después de que la Universidad Nacional reconociera que la dirigente política del Pacto Histórico no cursó el pregrado de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Esto, pese a que la congresista por Antioquia señalaba en sus redes sociales y documentos subidos a Función Pública que era egresada de este programa de la Universidad Nacional y contaba con una tarjeta profesional.

“Luz Verónica Estrada Holguín, quien en la actualidad funge como representante a la Cámara, presuntamente en la vigencia 2021 falsificó su título profesional en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional”, señala el documento de la Procuraduría.

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El organismo de control disciplinario indica que la congresista habría falsificado la “tarjeta profesional que la acreditaba como profesional en esta área, documentos que había utilizado para vincularse como contratista en la DIAN y, aportados al Congreso de la República, posiblemente”.

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