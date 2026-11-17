SEMANA conoció en primicia el auto que emitió la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para ordenar la declaración jurada de Bladimir Cuadro Crespo, actualmente procurador delegado ante el mismo tribunal y quien en el pasado fue el abogado de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, en el juicio contra Arturo Char.

La defensa del expresidente del Senado solicitó la ampliación del testimonio de Cuadro para que entregue detalles sobre dos visitas que le habría hecho a Merlano junto al abogado Daniel Luis Muñetón Restrepo, el 9 de agosto y el 3 de septiembre de 2019, en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Muñetón Restrepo ha estado vinculado al caso por supuestamente intentar compar el silencio de la excongresista, a cambio de que no declarara en contra de reconocidas figuras políticas de la costa Caribe, como miembros de la familia Char y el empresario Julio Gerlein.

El documento de la Corte, en poder de esta revista, explica que la defensa consideró pertinente el testimonio del procurador Bladimir Cuadro, por “un asunto central de la acusación, la cual dedica un aparte completo a la presencia de Muñetón Restrepo en ese establecimiento carcelario, transmitiendo mensajes a Merlano Rebolledo con entidad suficiente para lograr que esta no formulara cargos contra el procesado (Arturo Char) en la declaración del 5 de septiembre de 2019 ante la Sala Especial de Instrucción”.

En firme llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por presunta corrupción electoral en el caso de Aida Merlano

La Sala de Primera Instancia confirmó que gran parte de la acusación hecha por la Sala de Instrucción de la Corte, dedica un aparte específico sobre el ingreso de los abogados Muñetón Restrepo y Cuadro Crespo al centro de reclusión de Aida Merlano Rebolledo.

Por eso quedó claro que la defensa del excongresista del Partido Conservador, Arturo Char, estaría tratando de demostrar si los abogados entraron al centro penitenciario en Bogotá, en qué fecha lo hicieron y contrastar esa situación con lo que ha manifestado la condenada Merlano Rebolledo.

La Corte precisó sobre esa prueba: “Su práctica es pertinente porque permitirá establecer, de manera directa y con las reservas que impone el secreto profesional, las circunstancias de esos ingresos, si se transmitieron o no mensajes de parte de la familia Char y el contenido de lo allí tratado”.

El reconocido abogado penalista Bladimir Cuadro asumió la defensa de la excongresista durate su proceso judicial por compra de votos, conocido como caso Casa Blanca, y tras su fuga de un consultorio odontológico en Bogotá en 2019. El jurista ahora es procurador delegado ante la misma Corte Suprema que ahora lo cita a testificar en ese proceso.

El informe contra Muñetón

La Corte Suprema también avaló otra solicitud de la defensa de Char para incorporar un informe de su unidad de investigación criminal sobre los soportes documentales del ingreso de los abogados Daniel Muñetón y Bladimir Cuadro al Buen Pastor en las fechas mencionadas.

Para la defensa, esa solicitud resulta pertinente dentro del proceso, pues se convierte en un “medio de corroboración” del testimonio que rendirá Cuadro en juicio y también acreditaría las manifestaciones del abogado Muñetón.

La incorporación de ese informe, según la defensa, tiene relación directa con los hechos de la acusación contra Arturo Char y “controvierte el dicho de Merlano Rebolledo, en cuanto a que se encuentro con Muletón Restrepo se dio a solas”, detalla el documento.

Bladimir Cuadro Crespo, procurador delegado ante la Corte Suprema. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La solicitud a Venezuela

La Corte Suprema de Justicia también ofició al Ministerio de Justicia, a la Cancillería y a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela para que entreguen información sobre las personas que visitaron a Aida Merlano Rebolledo en la cárcel donde estuvo recluida en ese país.

Después del episodio de la fuga de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, Merlano fue capturada en enero de 2020 en Maracaibo, Venezuela, y estuvo detenida en ese país durante tres años hasta que fue deportada a Colombia tras gestiones diplomáticas.

Lo particular es que el expediente también dejó al descubierto que la Sala de Instrucción ya había pedido el registro de visitantes de Merlano en la cárcel de Venezuela, pero la diligencia nunca se materializó antes de llamar a juicio a Arturo Char.

La estrategia de la defensa del exsenador, avalada por las magistras Blanca Barreto, Socorro Mora y Paula Andrea Ramírez, sería establecer las personas que visitaron a la excongresista en el vecino país y tener la “identificación de posibles actores que desde Colombia hayan pretendido inculpar al señor Char”.

El proceso judicial que involucra al exsenador Arturo Char y a la excongresista Aida Merlano gira en torno a una red de corrupción y compra de votos en el departamnto del Atlántico que habría funciondo desde una sede conocida como Casa Blanca, en Barranquilla, para las elecciones de 2018.