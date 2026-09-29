Una extraña situación fue puesta de presente en medio de las audiencias preparatorias de juicio en contra del empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Deyongh y Diego Luis Muñetón, señalados por la Fiscalía General de intentar comprar el silencio de la excongresista Aida Merlano.

Alex Char, alcalde de Barranquilla, fue solicitado como testigo en el juicio contra el empresario Julio Gerlein

El apoderado de Diego Luis Muñetón advirtió que la Fiscalía General había entregado incompleta la información recopilada en el teléfono celular entregado por la excongresista, recordada por la compra de votos en las elecciones de 2018, y por su cinematográfica fuga, un año después, mientras asistía a una cita médica.

“Consideramos, su Señoría, que la evidencia original ha sido editada y nos han entregado una información parcial del celular”, manifestó el abogado al resaltar que este elemento probatorio, que considera clave, fue entregado de manera tardía por parte de la Fiscalía y de manera incompleta.

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, fue solicitado como testigo en el juicio contra el empresario Julio Gerlein por presunto pago de soborno a Aida Merlano. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/w6OIkpmHv1 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 28, 2026

El teléfono celular, pese a ser solicitado con anticipación, únicamente fue entregado el 19 de de agosto. “Me imagino que fue la señora Merlano quien seleccionó la evidencia y la entregó en un celular nuevo, y eso fue lo que nos descubrió la Fiscalía”.

El elemento contendría copias de los chats, 1.813 archivos, 14 audios, 121 bases de datos, 261 imágenes, 348 registros de contraseñas, entre otros.

Frente a esto, el abogado Jaime Lombana, apoderado del contratista Julio Gerlein, calificó como “muy graves” e “inaceptables” los hechos denunciados.

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El fiscal del caso aseguró que iba a revisar la situación, alegando que dicho celular lo tenía la excongresista Aida Merlano cuando estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, antes de su fuga en 2019. “Esto no puede ser nada que se pueda tomar como un acto desleal de la fiscalía, sino más bien que se ejecutó en honor a la verdad”.

Dicho celular, indicó, fue decomisado en un procedimiento administrativo por parte de las autoridades carcelarias que lo incautaron al considerar que la procesada no contaba con ningún permiso para tenerlo.

“Cuando estábamos ya en la fase de indagación, señora juez y señores defensores, la doctora (Aida) Merlano manifestó que en dicho celular tenía información vital que corroboraba sus manifestaciones o sobre los cuales se fincó esta investigación y adicional a esa información adicional sobre posibles actos de corrupción”, aseveró.

“Este celular nunca fue incautado por la Fiscalía General de la Nación, ante lo cual pues no hacía parte de elementos materiales probatorios que deberían estar en el almacén de evidencias. Pero para que se genera una trazabilidad, se realizaron acciones para que el mismo entrara a cadena de custodia y hiciera parte de los elementos materiales probatorios”, añadió.

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En todo este trámite, el celular regresó a las manos de la excongresista, quien, además de reiterar que era una prueba clave, pidió que se restringiera el acceso a varios aspectos de su vida personal.

“Entonces el celular fue recibido de su señoría por parte de la Fiscalía General de la Nación en entrega por parte del INPEC para que a su vez su señoría la fiscalía lo entregara en su momento a la representación de víctimas a quien se le trasladaba a la cadena de custodia y este a su vez su señoría a la doctora Merlano para que ella hiciera el manejo del dispositivo celular teniendo en cuenta que también había información de carácter personal sobre el cual no se requería o se pretendía hacer ninguna clase de extracción por parte de la Fiscalía”, explicó el delegado del ente investigador.

Finalmente, señaló, que ningún elemento de este dispositivo electrónico ha sido utilizado por la Fiscalía General dentro de la acusación. “Lo que se realizó acá fue simplemente entregar a la defensa el conocimiento del elemento, cómo se manejó el mismo, quién lo sostenía, quién lo tenía, quién lo manipuló y frente a esto la obligación legal, su señoría, de descubrirlo y de igual manera”.

Por esto, la jueza de conocimiento indicó que los archivos mencionados corresponden exclusivamente al último celular entregado en agosto por la excongresista y no al descubrimiento general realizado en marzo.

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Al constatarse que la Fiscalía no usará la información del celular como prueba en el juicio oral, la juez dio por subsanada la observación en esta fase, indicando que cualquier reproche probatorio podrá formularse en el momento procesal oportuno.

El contratista Julio Gerlein y los dos abogados fueron acusados por, presuntamente, ofrecerle 500 millones de pesos a Aida Merlano para que no colaborara con las autoridades judiciales en el expediente que se adelantaba por corrupción electoral en la Costa.

En los ofrecimientos se le pedía que se abstuviera de mencionar a cualquier integrante de las familias Gerlein o Char.