Esta era la peluca que se turnaban la esposa e hija de alias Fito, para evadir a las autoridades

El FBI, la Policía, la Fiscalía y el Ejército le entraron fuerte a la esposa e hija de alias Fito, quienes fueron capturadas en Colombia.

Hija de alias Fito y Bendito Menor junto al delincuente ecuatoriano. Foto: API

Las dos mujeres tienen cuentas pendientes con las autoridades de Ecuador, que le solicitaron a Colombia cooperación para capturarlas.

En una operación de interagencias, se logró la ubicación de las dos mujeres en territorio colombiano. Una de las estrategias que utilizaban estas mujeres para evadir el cerco de la policía, según las autoridades, era el uso de una peluca de color rojo y documentos falsos.

Según fuentes de la Policía, la esposa e hija de alias Fito se turnaban la peluca para despistar a los investigadores, quienes les venían siguiendo los pasos desde hace tres meses, cuando habían ingresado a Colombia desde Venezuela.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es considerado uno de los narcotraficantes más temidos de los últimos tiempos de Suramérica. Fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos. Foto: AFP

“La Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de las autoridades de Ecuador, el Ejército Nacional y la Agencia Federal de Investigación (FBI), logró la retención con fines de extradición de las ciudadanas ecuatorianas Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia de su país por el delito de lavado de activos”, señaló la Policía.

Añadió la Policía que: “de acuerdo con la investigación, se estableció que las dos ciudadanas serían la esposa e hija, respectivamente de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, máximo cabecilla de la organización delincuencial transnacional “Los Choneros”, quien fue capturado con fines de extradición hacia los Estados Unidos el pasado 25 de junio de 2025 en la ciudad de Manta, Ecuador".

El narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, es custodiado por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (der.), y personal militar a su llegada a la base aérea de Guayaquil, Ecuador, el 25 de junio de 2025, Foto: AFP

“Este proceso judicial contempla el comiso de múltiples bienes, propiedades y empresas presuntamente utilizadas para ocultar y legitimar recursos de origen ilícito, dentro de las cuales Inda Mariela Peñarrieta Tuárez figuraría como accionista mayoritaria”, afirmó el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal.