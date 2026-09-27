Gobierno confirmó detención de la esposa y la hija de alias Fito en Santander, requeridas por las autoridades ecuatorianas por lavado de activos

En una acción de las autoridades ocurrida en Sabana de Torres, departamento de Santander, se detuvo a dos mujeres que eran requeridas a través de la notificación conocida como circular roja, de la Interpol.

Las dos personas, que serían madre e hija, según dijo el presidente Abelardo De La Espriella en su red social X, eran buscadas por las autoridades ecuatorianas por el delito de lavado de activos.

Se trataría de la esposa y la hija de alias Fito, quien encabezó la organización criminal conocida como Los Choneros, que estaba dedicada al tráfico de drogas.

Alias Fito ya fue extraditado a Estados Unidos, de acuerdo con el mensaje emitido por el mandatario colombiano, quien afirmó que, tras los hechos, las detenidas serán enviadas al Gobierno de Daniel Noboa.

De La Espriella destacó que el resultado de la operación se produjo debido al trabajo conjunto entre la Policía colombiana, el Ejército y la Fiscalía de esta Nación, y el FBI, junto con las autoridades de Ecuador.

Según manifestó el mandatario: “Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional. En la era del Tigre, los familiares de los bandidos que delinquen con ellos no quedarán impunes”.

Director de la Policía habló del caso

El Mayor General, Jesús Alejandro Barrera, también habló del caso y dijo que continuarán las labores de inteligencia con aliados internacionales, para “ubicar a quienes pretendan evadir las autoridades y afectar las economías criminales que financian la violencia y el crimen transnacional”.

Los Choneros son uno de los grupos criminales declarados como terroristas, designación que, para Estados Unidos, es definitiva de cara a adelantar investigaciones a través del intercambio de información de inteligencia entre los gobiernos. Y así parece que se lograron los resultados.

Alias Fito, de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros. Foto: @eluniversocom

El grupo criminal surgió en la década de 1990 en la provincia costera de Manabí, en el vecino país. En 2010 se produjo una ofensiva global contra los líderes de Los Choneros, pero empezaron a delinquir desde las cárceles, lo que además les permitió extender sus redes.

En el prontuario de alias Fito aparecen dos fugas, pero en junio de 2025 fue capturado en Ecuador. Se le atribuyen delitos de narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, sicariato y lavado de activos; este último motivó las investigaciones alrededor de su círculo familiar, en el caso conocido como Blanqueo Fito.

También ha sido señalado por los delitos de extorsión y terrorismo, operados desde los centros penitenciarios.

Estados Unidos considera que la designación como organización terrorista lo faculta para atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con este tipo de grupo, y compartir información de inteligencia con el Gobierno ecuatoriano que podría llevar a acciones “potencialmente letales” contra esa banda.