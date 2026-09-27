Un acompañamiento cercano anunció la Procuraduría General de la Nación, para ejercer vigilancia preventiva a las elecciones de jueces de paz y de reconsideración que se adelantan en Villavicencio, capital del Meta.

Durante la jornada, que se lleva a cabo este 27 de septiembre y concluirá con la elección de 17 jueces de paz y 34 de reconsideración, están habilitados 391.520 ciudadanos que podrán votar en 17 puestos y 24 mesas instaladas.

Procuraduría Foto: guillermo torres-semana

Los jueces de paz, de acuerdo a lo establecido en Colombia a través de la Ley 497 de 1999, son ciudadanos elegidos por voto popular para resolver conflictos comunitarios y particulares de forma pacífica, cercana y gratuita mediante el diálogo y la equidad.

Según la norma, no se trata de funcionarios de carrera ni tienen que ser abogados. Ellos actúan guiados por el sentido común, la justicia social y las normas culturales de su comunidad.

De acuerdo con lo expresado por la Procuraduría, para la etapa de escrutinios se dispusieron dos comisiones escrutadoras auxiliares y una municipal. Entre tanto, los escrutinios zonales y municipales se adelantarán en este mismo día, a las 4:00 de la tarde en la Sala de Conferencias de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (Corcumvi).

¿Por qué hay elecciones en Villavicencio?

Los jueces de paz son una especie de sistema alternativo de justicia comunitaria.

Villavicencio. Foto: Getty Images

Según la Personería de Villavicencio, la elección que se adelanta este domingo se debe a que estos jueces tienen un periodo fijo y el de los que estaban ejerciendo esa función se terminó. De esa manera, los que resulten elegidos en las elecciones de este 27 de septiembre irán por el período 2026–2031.

Por su parte, la Procuraduría, al anunciar el acompañamiento a la jornada, enfatizó en que “la vigilancia preventiva se realizará a través de la Comisión Provincial de Control Electoral, de la cual hacen parte la Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio y la Personería Municipal, con la participación de 26 funcionarios del Ministerio Público, en coordinación desde el PMU-puesto de mando unificado, con la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales”.