Política

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea avaló elecciones de 2026: “Colombia ha celebrado unos comicios transparentes”

Los integrantes de esta organización, en la que hay más de 30 miembros del Parlamento Europeo, respaldaron este proceso electoral.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 10:20 a. m.
El jefe de la misión, Esteban González Pons, entregó el informe.
El jefe de la misión, Esteban González Pons, entregó el informe. Foto: Jorge

Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entregó el informe de verificación que realizó esa organización internacional sobre todo el proceso electoral que vivió el país en los comicios presidenciales y los del Congreso.

juan felipe lemus Nubia Stella Martínez Juan Carlos Wills José Antonio Parra
Magistrados del CNE, posesionados por Abelardo De La Espriella, libran su primer pulso: elegir a su presidente. SEMANA revela secretos de la puja

Según confirmó González, las elecciones de 2026 se llevaron a cabo de manera regular. “Colombia ha celebrado unos comicios pacíficos, transparentes y bien gestionados. Lo ha hecho a pesar de la polarización y la presencia de grupos armados”, aseguró.

En desarrollo…