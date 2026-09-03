Misión de Observación Electoral de la Unión Europea avaló elecciones de 2026: “Colombia ha celebrado unos comicios transparentes”

Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entregó el informe de verificación que realizó esa organización internacional sobre todo el proceso electoral que vivió el país en los comicios presidenciales y los del Congreso.

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Según confirmó González, las elecciones de 2026 se llevaron a cabo de manera regular. “Colombia ha celebrado unos comicios pacíficos, transparentes y bien gestionados. Lo ha hecho a pesar de la polarización y la presencia de grupos armados”, aseguró.

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