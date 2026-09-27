Este era el historial criminal de alias Robinson Gutiérrez, el cabecilla de la Segunda Marquetalia abatido por las FF. MM.

En la mañana de este domingo, 27 de septiembre, se conoció que Miguel Orlando Guzmán González, conocido con el alias de Robinson Gutiérrez y cabecilla de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, fue abatido en medio de una operación en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila).

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia que alias Robinson Gutiérrez fue dado de baja: “Está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay”

El anuncio, en primera instancia, lo hizo el presidente Abelardo De La Espriella, a través de sus redes sociales, donde señaló que este criminal, quien se desempeñaba como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero, está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Las Fuerzas Militares también confirmaron que efectivamente el sujeto, mano derecha de Iván Márquez en la Segunda Marquetalia, fue dado de baja en zona rural del municipio de Tello, en el departamento del Huila, mientras que otros tres integrantes de esta estructura fueron capturados.

“Este resultado afecta su componente financiero y su capacidad criminal en Huila y Caquetá, donde esta estructura ha sido señalada de extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población y la Fuerza Pública”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, se logró la ubicación de la estructura armada en la vereda Río Blanco del municipio de Tello, desde donde estos criminales pretendían consolidar su accionar delictivo en zonas entre Huila, Caquetá y Meta, un corredor estratégico para la toma de Cundinamarca.

SEMANA conoció el prontuario criminal de Miguel Orlando Guzmán González, quien se desempeñaba como cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero, que históricamente fue liderada por Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido con el alias de el Paisa.

Varios crímenes se le atribuyen a este hombre de confianza de los altos mandos de las estructuras de las extintas Farc. Entre ellos se destaca una emboscada a personal de la Estación de Policía del municipio de Guadalupe (Huila) en 1991.

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El 10 de agosto de ese año, la emboscada dejó seis hombres de la Policía Nacional asesinados por tiros de gracia. En el mismo hecho, se habla de que fueron atacados los municipios de Pitalito, Acevedo, Guadalupe y Balsillas.

Alias Robinson Gutiérrez también estaría implicado en el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay Cote, en diciembre de 2000, en medio de una emboscada en una carretera en Puerto Rico, Meta.

A Guzmán González también se le atribuyen varios secuestros. Uno de ellos fue el recordado caso del edificio Torres de Miraflores, en Neiva, de donde se llevaron a 15 personas.

Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero, fue dado de baja. Foto: Redes sociales

También se le adjudica su participación en el secuestro de la parlamentaria Consuelo González de Perdomo, en 2001; del senador Jorge Eduardo Gechem, en un avión comercial en 2002; y el de los 12 diputados del Valle del Cauca en abril de ese mismo año, tras un asalto a la Asamblea Departamental.

Entre otros hechos se cuentan el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, el 7 de febrero de 2023, donde murieron 36 personas y otras 198 resultaron heridas; y la bomba en el barrio Villa Magdalena, de Neiva, que dejó 18 muertos y 48 heridos en medio de un allanamiento oficial.

En el prontuario criminal también aparece el ataque con un cohete al avión del presidente Álvaro Uribe Vélez el 22 de abril de 2005; la masacre de seis concejales en Puerto Rico, Caquetá; y el asesinato del exsenador Jaime Losada.

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También se encuentran la masacre de los nueve concejales del municipio de Rivera, Huila, el 27 de febrero de 2006, quienes fueron asesinados con tiros de fusil; el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, en Pereira; y el homicidio del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en diciembre de 2009.

Los crímenes más recientes son el atentado contra el exministro Fernando Londoño, el 15 de mayo de 2012 en el norte de Bogotá, al lanzar una bomba lapa contra el vehículo en el que se movilizaba; y el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, tras el atentado en el occidente de la ciudad.