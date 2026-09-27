“Cada vez es más claro que el gobierno anterior compró la reforma pensional en el Congreso”: Daniel Briceño lanza nuevo dardo

Un nuevo dardo en la avalancha de críticas que ha venido haciendo el representante a la Cámara Daniel Briceño, lanzó este domingo, luego de que se conocieran otros chat entre Olmedo López y Vladimir Fernández, en medio de las investigaciones que se adelantan en el escándalo de corrupción de la UNGRD-Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres.

Briceño, quien insiste en que la reforma pensional fue aprobada tras ser “comprada en el Congreso con la plata de la UNGRD”, afirmó este domingo que “no hay dudas. Compraron la Reforma Pensional”.

Se refería, según confirmó en SEMANA, a que toda la línea de investigación que se lleva hasta ahora, sumada a la aparición de nuevas circunstancias, lo llevan a afirmar que “cada vez es más claro que compraron la reforma”.

Cotejando piezas se arma el rompecabezas

El parlamentario mencionó que, cotejando todos los hechos ocurridos en los últimos días, no quedarían dudas. En ese sentido, recordó la sentencia proferida contra Iván Name, quien fuera presidente del Congreso, terminó condenado en primera instancia, tras una decisión del Consejo de Estado, que lo conminó a la pérdida de investidura, lo que implicaría su muerte política.

Name habría incurrido en tráfico de influencias y recibido dinero por parte de funcionarios de la UNGRD, con intervención de los altos funcionarios del Estado Carlos Ramón González y Sandra Ortiz. Esta última, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, la Fiscalía, le habría trasladado 3.000 millones de pesos al excongresistas.

La Corte Constitucional ha devuelto dos veces la reforma pensional al Congreso Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA/ Colprensa

La expectativa de Briceño es que las investigaciones logren esclarecer a fondo lo sucedido, pero, mientras tanto, el congresista ha cuestionado la manera en que se obtuvieron las mayorías parlamentarias para aprobar la Reforma Pensional, lo que no deja pasar la página de la legitimidad de su aprobación. Por esa razón, la insistencia del legislador ha sido de la preguntarse si con el fallo de la Corte Constitucional, que avaló el proyecto de ley pensional, pero devolvió 9 artículos, resolvió el cuestionamiento resolvió el cuestionamiento político relacionado con la forma en que se tramitó el proyecto de ley.

Briceño, que en marzo de este año ya había dicho que el Gobierno había “comprado” la aprobación de la Reforma pensional, volvió a insistir en su tesis luego de la decisión de la Corte, y ahora, cada vez que aparece una nueva referencia al escándalo de la UNGRD reitera su señalamiento.

El caso continúa vigente, generando controversia cada vez que avanzan las investigaciones y destapan nuevos hechos alrededor del escándalo.