Abelardo De La Espriella anuncia alocución presidencial para este domingo a las 8:00 p. m.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dará este domingo, 27 de septiembre, a las 8:00 p. m., una alocución oficial en vivo en la cual se dirigirá a toda la Nación.

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El mensaje será emitido en directo por las principales cadenas de televisión abierta, los canales institucionales del Estado y las plataformas digitales de la Presidencia. También se podrá seguir a través de la página web de SEMANA.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República y posteriormente fue replicada en la red social X por el jefe de Estado. En su mensaje, De La Espriella llamó a la ciudadanía a seguir de cerca la transmisión, con el fin de enterarse de primera mano sobre las directrices y estrategias que marcarán el inicio de su administración.

“Sigan la transmisión en directo por todos los canales de televisión y en mis redes sociales para conocer de frente las decisiones y el rumbo con el que seguimos avanzando sin descanso”, señaló el mandatario en sus redes.

Se espera que el presidente aborde temas neurálgicos de la agenda nacional en materia de seguridad, orden público y reactivación económica, ejes que han sido fundamentales en sus primeros meses de administración.

El mandatario colombiano ya ha realizado cuatro alocuciones presidenciales desde que llegó al poder, todas los fines de semana, para mantener al país informado de lo que se viene trabajando en su Gobierno.