Así respondió el vicepresidente José Manuel Restrepo a varias preguntas que le hicieron en redes tras la Asamblea de la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió este sábado, 26 de septiembre, por medio de un video a varias preguntas que le hicieron sus seguidores en redes sociales, tras su participación en la Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

“Gracias a todos los que nos enviaron sus preguntas. Recibimos más de 200 y, aunque quisiera responderlas todas, hoy comparto con ustedes una primera selección. Escucharlos, conocer sus inquietudes y saber qué les preocupa es lo que le da propósito y dirección a mi trabajo por Colombia”, señaló Restrepo como introducción al clip.

“¿Cómo ve el mundo el arranque del Gobierno de Abelardo De La Espriella?“, fue la primera pregunta respondida por el vicepresidente.

“El mundo lo está viendo con mucho interés, lo está viendo con esperanza, lo está viendo como la oportunidad de un Gobierno razonable de nuevo en Colombia, lo está viendo con oportunidades en inversión, oportunidades en comercio y lo está viendo como la posibilidad de que Colombia vuelva a ser protagonista en el escenario internacional”, dijo.

Posteriormente, Restrepo fue cuestionado sobre cómo se sintió al dar el discurso en la ONU.

“Me sentí orgulloso de ser colombiano, me sentí orgulloso de ser el vicepresidente de la república y de llevar las palabras del presidente Abelardo De La Espriella y me sentí orgulloso de que a través de estas ellas Colombia vuelva a ser una nación digna frente al mundo”, expresó.

Finalmente, el vicepresidente respondió sobre los logros de la visita a Nueva York.

“Primero, logramos recuperar la dignidad de Colombia. En segundo lugar, logramos reunirnos con más de 300 inversionistas de energía, infraestructura, computación. Por lo menos tres o cuatro compañías que ya tomaron la decisión de hacer inversiones en nuestro país por varios millones de dólares, pero también encontramos la oportunidad de construir este nuevo espacio del Escudo de los Américas. Tuve una reunión con el presidente de Estonia y le pedí explícitamente cooperación para los temas del modernización del Estado y tuve reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur que tiene interés en apoyarnos en el uso de la inteligencia artificial. Esos son algunos ejemplos de las cosas que construimos aquí”, sostuvo.