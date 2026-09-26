José Manuel Restrepo revela las millonarias inversiones que llegarían al país: “Colombia volvió a tener dignidad en el escenario internacional”

SEMANA: Fue bien recibida su intervención en la ONU. ¿Cómo se sintió?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Pues bueno, es una novedad. Yo estaba allí representando al presidente Abelardo De La Espriella. Él entregó esas palabras al mundo y tuvieron varios propósitos. El primero era demostrar que Colombia de nuevo quiere generar confianza al mundo, que se recupera la dignidad en esas relaciones internacionales y que sigue siendo una nación atractiva por el modelo de la Patria Milagro. El segundo, un llamado de atención a Naciones Unidas en el sentido de que se necesita una transformación, menos burocracia, más eficiencia y efectividad, y un esfuerzo por garantizar que haya respeto por los derechos humanos indistintamente de su ideología. Y el tercero, un llamado a que se defina claramente qué es el terrorismo y qué acciones concretas hay en la lucha contra el terrorismo. Fue muy especial el poder llevar las palabras del presidente, llevar la voz de Colombia frente al mundo y poder invitar a creer en Colombia, a crear, a invertir y a confiar en el futuro de este país.

SEMANA: Ese sablazo a la ONU dejó clara la postura de Colombia…

J.R.: Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de trabajar el multilateralismo. Lo que pasa es que nuestro concepto de multilateralismo es con efectividad, que demostremos los resultados a la gente, a las sociedades y con eficiencia. Nos preocupa que estos espacios terminen concentrados en la burocracia, en los procedimientos, y no sean conscientes de los resultados que les tienen que dar a las personas en nuestras naciones.

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SEMANA: Las comparaciones son odiosas, pero el gobierno pasado justificaba en la ONU al Tren de Aragua, la droga, la marihuana y muchos temas. Ustedes dejaron claro el tema del terrorismo y la seguridad como prioridades.

J.R.: Es que nosotros somos un Gobierno sensato y razonable. Todo el que asesine, secuestre, utilice explosivos y que reclute niños es un terrorista. En el discurso fuimos enfáticos y el presidente dejó en claro la necesidad de una definición internacional de terrorismo, pero además la definición de acciones por parte de estos organismos multilaterales para luchar contra el terrorismo, compartir inteligencia, la cooperación judicial y en coordinación. Colombia está volviendo a tener dignidad en el escenario internacional. ¿Qué dignidad puede tener una nación cuando termina actuando casi en connivencia con los grupos criminales? Cuando conduce procesos de paz total que terminan siendo una forma de connivencia con esos grupos criminales, donde a algunos de ellos incluso se les ensalza en plaza pública y se les convierte en gestores de paz. El mensaje del presidente es coherente: lucha activa contra el terrorismo, lucha activa contra la violencia y la construcción de una nación que de verdad recupere la confianza. Y eso es lo que hemos sentido aquí en los Estados Unidos. La gente está sintiendo confianza en el Gobierno, lo que no vivió en los últimos 4 años.

SEMANA: ¿Ya hay confianza en Colombia a nivel internacional?

J.R.: Hay una tendencia creciente. Nos lo dijeron en J.P. Morgan, por ejemplo; varios de los fondos de inversión que estaban allí presentes estaban diciendo que veían mucho más interés en las inversiones en Colombia, en infraestructura, energía, inteligencia artificial, computación, agroindustria, entre otros sectores. Pero, ¿por qué están sintiendo esa confianza? Porque llegó un Gobierno que sí respeta las reglas de juego, la institucionalidad, la democracia, la independencia de las ramas del poder público. Porque llegó un Gobierno que genera certidumbre y no incertidumbre. Esto lo vivimos en esta semana, reuniones con más de 300 inversionistas. Algunos ya están en Colombia; otros, no; otros quieren entrar. Y todos ellos nos decían: “Qué bueno que vemos una nación que de nuevo retoma el rumbo, que se somete a unas reglas de juego, las reglas de la democracia, que defiende la iniciativa privada, que defiende las libertades, arrancando por la libertad de empresa”. Están sintiendo una nación que está abierta a la posibilidad de atraer inversión que va a redundar en beneficio de la generación de empleo y beneficio social para los ciudadanos. Y esto lo digo por haber hablado con más de 300 potenciales inversionistas de nuestro país.

José Manuel Restrepo habló sobre su intervención en las Naciones Unidas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: Esa es una cifra muy grande de inversionistas…

J.R.: Hoy hay mucho interés en los temas de energía. Están viendo con enorme interés las posibilidades de generación en temas de energía solar, eólica. Ven un ministro de Ambiente tomando decisiones en materia de licenciamiento ambiental, respetando la sostenibilidad del medioambiente, pero actuando, no quedándose en la burda ideología o en la teoría del decrecimiento. Están viendo una ministra de Minas que está avanzando en permitir que ese sector sea estratégico y que hoy Colombia tiene oportunidades en cobre, en litio, en níquel, en minerales o tierras raras. Y están viendo un ministro de Hacienda que está ordenando la casa, porque después de haber recibido un desastre fiscal, pues que por lo menos está revelando la verdad, está actuando en consecuencia con esa verdad y está empezando a hacer un plan de austeridad fiscal, pero también un plan de crecimiento económico. Y están sintiendo la misión crecer, que fue el mandato del presidente para que Colombia crezca al 6 por ciento, y que arranquemos a trabajar para atraer la inversión, que esto lo permite.

SEMANA: ¿Con qué empresas se reunió?

J.R.: Con compañías del sector de energía que tienen intereses en termoeléctricas, en atraer inversión para exploración de gas y de petróleo, que tienen intereses de regasificación. También relacionadas con la producción de vehículos eléctricos como Tesla. Con compañías del sector de alimentos, entre otras. Con compañías del sector farmacéutico de los elementos básicos de subsistencia en nuestro país. Compañías del sector de infraestructura y fondos de inversión en infraestructura, J.P. Morgan y varios de los fondos allí presentes. Estuve reunido con fondos de inversión a través de un encuentro que tuve en XP Investments y todos ellos estaban muy interesados en nuestro país. Es que mire, estuve reunido con empresarios, en Chamber of Commerce de los Estados Unidos, en Business Council for International Understanding, Council of Foreign Relations. Estuve reunido también con organizaciones de Council of the Americas, en J.P. Morgan con varios fondos soberanos, con otros fondos en XP; es decir, con varios actores relevantes que hoy están viendo a Colombia con muy buena cara.

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SEMANA: ¿Tesla hará inversión en infraestructura?

J.R.: Sí, han planteado seguir creciendo, tienen una de las tasas de crecimiento más altas en venta de vehículos eléctricos, tienen que proveer ahora las capacidades para que esos vehículos tengan acceso a esa energía en distintas regiones del territorio nacional.

SEMANA: Vicepresidente, el Pacto Histórico dice que el mandatario es usted y critican a Abelardo De La Espriella por no viajar. ¿Será que no recuerdan lo dicho por él en campaña y que desconocen el trabajo en equipo?

J.R.: De pronto no conocen varias cosas. Primero, el presidente de la República se llama Abelardo De La Espriella, y está haciendo la tarea que desafortunadamente no hizo un presidente anterior en 4 años. De hecho, él ha hecho más en estos 45 días que en la totalidad de lo que hizo el anterior Gobierno en 4 años. Cuando usted ve, por ejemplo, más de 80 extradiciones, aquí en Estados Unidos lo celebran mucho, entre otras; además, porque significa que verdaderamente hay una lucha contra el narcotráfico. Es que son tantos los problemas que dejaron los del Pacto Histórico en 4 años que se necesitaba un presidente aquí actuante en Colombia solucionando esas dificultades en materia de energía, en materia fiscal, en materia de educación, en materia de salud, en materia de crecimiento. Y el presidente así lo dijo: “Son tantos los problemas que vamos a heredar que voy a tener que estar aquí todo el tiempo trabajando con la gente, trabajando con los ciudadanos”. A mí me ha correspondido la tarea de representar al Gobierno del presidente Abelardo aquí en los Estados Unidos. Tenemos un gran Gobierno que está trabajando por el país.

Restrepo habla en SEMANA sobre los mensajes del gobierno De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Usted seguirá viajando en clase económica?

J.R.: Estos son momentos de austeridad; uno también tiene que enviarle una señal al ciudadano de que, de verdad, hay un compromiso con la austeridad fiscal. Aquí nos acostumbramos al derroche que tuvimos en los últimos 4 años, que nos llevó al desastre fiscal y al sobreendeudamiento. Llegó un Gobierno que no se dedica a la charlatanería, al bla bla bla, sino que llegó a ejecutar y a darle soluciones a la gente.

SEMANA: ¿Se encontró con Delcy Rodríguez en la ONU?

J.R.: La vi de lejos, pero esperamos una pronta, profunda y segura recuperación de la democracia en Venezuela. Necesitamos esa recuperación porque, en la medida en que se vaya recuperando, tendremos la mejor oportunidad económica para Colombia, porque Venezuela puede llegar a representar casi un punto porcentual de crecimiento adicional para nosotros, porque habría una inversión nuestra en elementos de aseo, medicamentos, alimentos y elementos de subsistencia para ese país.

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SEMANA: Sobre el Escudo de las Américas, ¿cuál es la importancia de que Colombia esté allí?

J.R.: Los colombianos no han alcanzado a dimensionar lo que significa. Es un momento histórico para América Latina y Norteamérica. ¿Por qué es importante? Porque vemos un número muy significativo de naciones que comparten los mismos valores: la defensa de las libertades, la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, la defensa del libre mercado, la defensa de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Este espacio ha definido tres pilares: el pilar de la prosperidad económica, el pilar de la seguridad que a Colombia le interesa porque significa la lucha contra los crímenes que hoy en día vemos en nuestro país, y el tercer pilar en lo que se llama una multilateral coordination, que es la coordinación multilateral que tienen estos países que, al compartir valores esenciales, pues más fácilmente pueden tener una presencia, una posición más fuerte, más sólida frente al mundo.