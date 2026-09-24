Discurso del Gobierno De La Espriella ante la ONU: “Colombia quiere volver a creer en sí misma y que el mundo vuelva a creer en Colombia”

“Le he pedido al señor vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, que, en mi representación, lea este mensaje. Lo he hecho porque le aseguré al pueblo colombiano que no saldré del país durante los cuatro años de mi mandato. Estoy cumpliendo esa promesa”, con esas palabras enviadas por el presidente Abelardo De La Espriella arrancó la intervención del vicepresidente ante la Asamblea General de la ONU.

El vicepresidente José Manuel Restrepo sigue avanzando en su agenda en la ONU: conversó con el secretario António Guterres

Abelardo De La Espriella Asamblea General de Naciones Unidas en la sede del organismo, Foto: AP / Juan Carlos Sierra -SEMANA

En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó la Patria Milagro como su apuesta para recuperar la seguridad, la confianza y el crecimiento económico.

El mandatario, en voz del vicepresidente, defendió la soberanía nacional y pidió un multilateralismo orientado a resultados, mientras invitó al mundo a invertir en Colombia.

El discurso enviado por De La Espriella arrancó haciendo referencia al terremoto que golpeó al país pocos días después de la llegada de su Gobierno y destacó la respuesta de las autoridades ante la emergencia.

El vicepresidente y el canciller presentarán ante la Asamblea de la ONU los nuevos lineamientos de la política exterior del país

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

“Podemos caer, podemos sufrir y podemos llorar. Lo que no podemos ni sabemos hacer es rendirnos”, señaló.

A partir de la tragedia, el presidente planteó uno de los conceptos centrales de su discurso: la necesidad de recuperar la confianza. Según sostuvo, Colombia no solo necesita reconstruir viviendas, carreteras o infraestructura, sino recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en la ley y en la posibilidad de progresar mediante el trabajo.

“La tarea que atraviesa cada una de nuestras decisiones” es lograr que “Colombia vuelva a confiar en sí misma y que el mundo… vuelva a confiar en Colombia”, afirmó.

José Manuel Restrepo interviene en la Asamblea General de la ONU

Esa apuesta fue bautizada como ‘Patria Milagro’, un concepto que el Gobierno utilizó para agrupar sus principales objetivos. El primero de ellos es la seguridad.

José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República de Colombia. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

De La Espriella aseguró que su administración impartió a la Fuerza Pública la instrucción de recuperar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado frente a las estructuras armadas. En un mensaje directo, sostuvo que el Gobierno dejará atrás los eufemismos para referirse a las organizaciones que recurren a la violencia.

“Las organizaciones que asesinan, secuestran, emplean explosivos, reclutan menores y recurren deliberadamente al terror para doblegar a la sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos y los estamos enfrentando con toda la fuerza legítima del Estado, dentro de la Constitución y de la ley”, dijo.

El mandatario también planteó que la lucha contra el narcotráfico debe tener una dimensión internacional, al considerar que las rutas, las finanzas y las estructuras del negocio criminal trascienden las fronteras colombianas.

El 22 de septiembre inició la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 81. Foto: Getty Images

Pero la seguridad, según el discurso, debe estar acompañada de oportunidades económicas. “Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, sostuvo.

Por eso, el Gobierno presentó ante la comunidad internacional su apuesta por una economía orientada al crecimiento, la inversión privada, el empleo y la transformación tecnológica. De La Espriella invitó a los inversionistas extranjeros a mirar a Colombia como un país con acceso a dos océanos, recursos energéticos, tierras productivas y una posición geográfica estratégica.

“Los gobiernos no decretan el crecimiento económico. Su tarea es crear las condiciones para que ocurra”, afirmó.

El vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Vicepresidencia de la República

La denominada “economía milagro” busca, según el presidente, que el crecimiento se traduzca en empleo, vivienda, acceso a medicamentos, oportunidades para los jóvenes y mejores condiciones para los campesinos. También destacó la apuesta por formar jóvenes en inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos, agroindustria e ingeniería.

Otro apartado del discurso estuvo dirigido a las Naciones Unidas. De La Espriella reconoció abiertamente sus críticas a la organización y cuestionó su eficacia, burocracia y capacidad para producir resultados. “¿Está la ONU cumpliendo aquellos propósitos con la eficacia que exige el mundo actual?”, preguntó.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondao, envió desde Estados Unidos, donde representa a Colombia en la Asamblea de la ONU, el mensaje con el cual se inauguró el 28° Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena. Foto: Vicepresidencia de la República

Sin embargo, aclaró que cuestionar a Naciones Unidas no significa rechazar el multilateralismo. Su propuesta, dijo, es fortalecer una cooperación internacional que respete la soberanía de los Estados.

“No comparto esa doctrina que considero perversa y dañina”, afirmó al referirse al “globalismo”. Y resumió su posición en una frase: “El multilateralismo no consiste en disolver las naciones, sino en facilitar la cooperación entre ellas”.

Colombia también pidió avanzar hacia una definición internacional común del terrorismo y fortalecer los mecanismos de intercambio de inteligencia, cooperación judicial y persecución de las finanzas de las organizaciones criminales.

José Manuel Restrepo y António Guterres. Foto: Vicepresidencia

En materia de derechos humanos, De La Espriella defendió una aplicación que, según dijo, no dependa de cálculos políticos y manifestó su respaldo a una “transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda”.

Al cierre del discurso, volvió sobre la economía y la relación de Colombia con el mundo. La invitación fue directa: “Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia”.

El mensaje final fue que Colombia no pretende presentarse como un país sin problemas, sino como una nación que busca enfrentarlos y recuperar la confianza. “No les prometo un país perfecto”, dijo el mandatario, “pero sí les aseguro que trabajo sin descanso para construir una nación más segura, más próspera y con mayores oportunidades para su gente”.