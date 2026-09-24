“De La Espriella tomó el lugar que Uribe no me dejó ocupar a mí”: María Fernanda Cabal

La fractura de María Fernanda Cabal con el Centro Democrático parece tomar un nuevo rumbo. La exsenadora volvió a cuestionar las decisiones de la colectividad, aseguró que Álvaro Uribe le cerró la posibilidad de ser la candidata presidencial del partido y anunció que avanzará en la creación de una nueva organización política.

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El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En declaraciones entregadas en una entrevista con El Tiempo, Cabal afirmó que Abelardo De La Espriella terminó ocupando el espacio que, según ella, estaba destinado para su candidatura. “De La Espriella tomó el lugar que Uribe no me dejó ocupar a mí”, sostuvo la exsenadora, al referirse a la definición de la candidatura del Centro Democrático y a su relación con el expresidente Álvaro Uribe.

Cabal también volvió a cuestionar la decisión del partido de escoger a Paloma Valencia como su candidata presidencial. La exsenadora sostuvo que ella era una candidata “inderrotable” y reiteró sus reparos frente al proceso mediante el cual la colectividad definió a Valencia como su apuesta para las elecciones presidenciales.

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Paloma Valencia y Maria Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La inconformidad de Cabal no se quedó en las críticas. Según explicó, presentó una solicitud de escisión ante el Centro Democrático, pero el partido no respondió a su petición. Ante ese escenario, aseguró que prepara una nueva ruta política por fuera de la colectividad y que comenzará el proceso para recoger firmas con el propósito de crear su propio partido.

La exsenadora también dejó claro que su proyecto político tiene una perspectiva de largo plazo. Según anunció, volverá a aspirar a la Presidencia de la República en 2030, después de quedar por fuera de la carrera presidencial de 2026.

Maria Fernanda Cabal. Bogotá Agosto 18 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Ahora, con el anuncio de recoger firmas y construir una estructura propia, Cabal plantea una salida política por fuera del partido de Uribe y fija desde ya su mirada en 2030. La exsenadora busca así mantener vigente su proyecto político y llevarlo a las elecciones regionales y presidenciales de los próximos años.