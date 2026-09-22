María Fernanda Cabal respondió a mensaje de su esposo José Félix Lafaurie sobre el nuevo camino que emprenderán

José Félix Lafaurie, esposo de la exsenadora María Fernanda Cabal, compartió un mensaje a través de su cuenta en X en el que anunció que, junto a la excongresista, apostarán a la creación de un nuevo partido político.

“Vamos a apostar por la creación del partido. @MariaFdaCabal quedó saturada de una jefatura que nunca le permitió ser lo que ella quería ser, que era el camino para buscar la Presidencia. Entonces que lo sea. Como un artículo que leí sobre la canción de Paul McCartney, Let It Be. Yo creo en ella y ese es el proyecto”, dijo Lafaurie en su escrito en X, este lunes 21 de septiembre.

“Vamos a apostar por la creación del partido”: José Félix Lafaurie respalda a María Fernanda Cabal en su nuevo rumbo político

Pasaron las horas y Cabal no dudó en responderle a su esposo, sobre el mismo mensaje compartido por él en X.

“Se trata de construir una alternativa que represente a millones de colombianos que siguen creyendo en el orden, la seguridad, la libertad y la defensa de la familia. Vamos a convertir esas convicciones en una fuerza política nacional. ¡Aquí comienza una nueva historia!“, dijo puntualmente Cabal, esta mañana de martes.